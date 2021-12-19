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Мать Саакашвили рассказала о проблемах со здоровьем у сына
Мать Саакашвили рассказала о проблемах со здоровьем у сына
Аласания считает, что Саакашвили нужна соответствующая реабилитация 19.12.2021, Sputnik Грузия
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили очень слаб и с трудом передвигается, рассказала журналистам мать Саакашвили Гиули Аласания после посещения сына в Горийском военном госпитале.В то же время, по ее словам, Михаилу Саакашвили нужна соответствующая реабилитация.Аласания заявила, что Саакашвили с надеждой смотрит на предстоящую мирную акцию оппозиции 21 декабря и рассчитывает, что она будет многочисленной.Саакашвили пичкали психотропными препаратами? Заключение Народного защитника &gt;&gt;Оппозиция анонсирует очередную масштабную акцию протеста в Тбилиси 21 декабря, в день рождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который отбывает наказание по ряду уголовных дел. Главное требование предстоящей акции – освобождение Саакашвили. Сам Саакашвили призывает общество к активности и заявляет, что "без самоотверженности и очагов сопротивления ничего не получится".Власти заверяют общество в том, что акции протеста соратников и сторонников Саакашвили ничего не дадут.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Мать Саакашвили рассказала о проблемах со здоровьем у сына

19:42 19.12.2021 (обновлено: 21:03 19.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerГиули Аласания
Гиули Аласания - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Аласания считает, что Саакашвили нужна соответствующая реабилитация
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили очень слаб и с трудом передвигается, рассказала журналистам мать Саакашвили Гиули Аласания после посещения сына в Горийском военном госпитале.
"Он не может идти по прямой линии. Когда его ведут, если в этот момент справа никого нет, он может упасть. И происходит это с правой стороны. И то же самое с глазами, когда его проверяет невропатолог, правый глаз не следит за движением. У него явно слабость, таково мое впечатление", - сказала Гиули Аласания.
В то же время, по ее словам, Михаилу Саакашвили нужна соответствующая реабилитация.
Аласания заявила, что Саакашвили с надеждой смотрит на предстоящую мирную акцию оппозиции 21 декабря и рассчитывает, что она будет многочисленной.
Саакашвили пичкали психотропными препаратами? Заключение Народного защитника >>
Оппозиция анонсирует очередную масштабную акцию протеста в Тбилиси 21 декабря, в день рождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который отбывает наказание по ряду уголовных дел. Главное требование предстоящей акции – освобождение Саакашвили. Сам Саакашвили призывает общество к активности и заявляет, что "без самоотверженности и очагов сопротивления ничего не получится".
Власти заверяют общество в том, что акции протеста соратников и сторонников Саакашвили ничего не дадут.

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