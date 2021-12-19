https://sputnik-georgia.ru/20211219/mat-saakashvili-rasskazala-o-problemakh-so-zdorovem-u-syna-262979333.html

Мать Саакашвили рассказала о проблемах со здоровьем у сына

Мать Саакашвили рассказала о проблемах со здоровьем у сына

Аласания считает, что Саакашвили нужна соответствующая реабилитация 19.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-19T19:42+0400

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политика

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грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили очень слаб и с трудом передвигается, рассказала журналистам мать Саакашвили Гиули Аласания после посещения сына в Горийском военном госпитале.В то же время, по ее словам, Михаилу Саакашвили нужна соответствующая реабилитация.Аласания заявила, что Саакашвили с надеждой смотрит на предстоящую мирную акцию оппозиции 21 декабря и рассчитывает, что она будет многочисленной.Саакашвили пичкали психотропными препаратами? Заключение Народного защитника >>Оппозиция анонсирует очередную масштабную акцию протеста в Тбилиси 21 декабря, в день рождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который отбывает наказание по ряду уголовных дел. Главное требование предстоящей акции – освобождение Саакашвили. Сам Саакашвили призывает общество к активности и заявляет, что "без самоотверженности и очагов сопротивления ничего не получится".Власти заверяют общество в том, что акции протеста соратников и сторонников Саакашвили ничего не дадут.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили