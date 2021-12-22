https://sputnik-georgia.ru/20211222/snegopad-sozdal-problemy-na-dorogakh-gruzii-263053225.html

Снегопад создал проблемы на дорогах Грузии

Снегопад создал проблемы на дорогах Грузии

Из-за обильного снегопада, низкой температуры, гололеда на многих горных дорогах Грузии установлены ограничения 22.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Сложные метеорологические условия – снегопад, туман и плохая видимость – создали проблемы на дорогах Грузии, сообщает департамент автомобильных дорог.По информации ведомства, ограничения в настоящее время действуют на нескольких дорогах Грузии.Вниманию автомобилистов: движение на дорогах Грузии ограничено>>Так на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, сохраняется высокая лавиноопасность, в связи с чем на указанном участке запрещено движение всех видов транспорта. На участке Млета-Гудаури этой же дороги движение будет осуществляться в режиме нон-стоп. Из-за сильного снегопада и мокрого снега запрещено движение на 40-158 км центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Из-за сильного снегопада движение машин с прицепами и полуприцепами запрещены на 1-50 км (Хашури-Ацкури международной автомагистрали Хашури-Ахалцихе-Вале. На остальной части дороги движение свободное. Из-за сильного снегопада движение прицепов и полуприцепов запрещено по трассе Сачхере-Они, остальная часть движения свободна. Запрещено движение прицепов и полуприцепов на перевале Накерала, а для других транспортных средств дорога свободна.Обильный снегопад, низкая температура и лавиноопасность сделали непроходимой горную дорогу Жинвали-Барисахо-Шатили. Движение всех транспортных средств запрещено на 53-106 км дороги (Корша-Шатили). Запрещено движение прицепов и полуприцепов на 88-125 км (Лентехи-Меле) автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили. А движение других типов транспортных средств разрешено с использованием противоскользящих цепей. Для машин с двумя и более ведущими моста движение свободно.Из-за опасности камнепада и схода лавин запрещено движение всех видов транспортных средств на 182-186 км (Кала-Ушгули) автомобильной дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили. Запрещается движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 посадочных мест на 70-182 км (Хаиши-Кала) той же дороги. А на 90-182 км (Дизи-Кала) движение легковых автомобилей разрешено с использованием противоскользящих цепей. Для машин высокой проходимости движение свободно.Движение на 1-70 км (Зугдиди-Хаиши) свободное. Из-за снегопада запрещено движение на 94-110 км дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани). Также из-за сложных метеоусловий (метель, плохая видимость, мороз) закрыт для транспорта участок 90-112 км на трассе международного значения Ахалцихе-Ниноцминда и 1-36 км дороги Ахалкалаки-Карцахи. На остальных участках дороги движение свободно.Из-за сильного снегопада и низкой температуры закрыт для движения 12-106 км автодороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211221/sneg-tuman-shtorm--pogoda-v-gruzii-rezko-ukhudshaetsya-263033296.html

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