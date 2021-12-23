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Карина Кросс рассказала секрет успеха Моргенштерна
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица, актриса Карина Лазарьянц (Карина Кросс)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Артистка поделилась своими мыслями на тему того, почему одни исполнители становятся популярными и успешными, а другие - нет
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Российский видеоблогер и певица Карина Кросс порассуждала о секрете успеха популярного рэпера Моргенштерна.
В интервью для YouTube-шоу "Дерзкая готовка" Карина Кросс говорила о людях, которые добиваются успеха, отметив, что слава приходит к тем, кто полностью погружен в свое любимое дело. В пример блогер привела Алишера Моргенштерна.
"Почему люди становятся популярными? Мне так кажется, что они готовы к этой популярности — они погружены и влюблены в то, что они делают, искренне, по-настоящему. Вот почему Морген популярный? Не потому что он делает что-то сверхъестественное, а потому что он кайфует от того, что делает! И делает это искренне. Ну, то есть многие люди могут писать музыку, подобную его. Но Морген один — потому что он такой, потому что он кайф получает", - говорит Кросс.
Блогер также подчеркнула, что мир станет лучше, если люди начнут получать удовольствие от своей работы.
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