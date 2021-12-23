https://sputnik-georgia.ru/20211223/karina-kross-rasskazala-sekret-uspekha-morgenshterna-263070242.html

Карина Кросс рассказала секрет успеха Моргенштерна

Карина Кросс рассказала секрет успеха Моргенштерна

Артистка поделилась своими мыслями на тему того, почему одни исполнители становятся популярными и успешными, а другие - нет

2021-12-23T07:23+0400

2021-12-23T07:23+0400

2021-12-23T07:23+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Российский видеоблогер и певица Карина Кросс порассуждала о секрете успеха популярного рэпера Моргенштерна.В интервью для YouTube-шоу "Дерзкая готовка" Карина Кросс говорила о людях, которые добиваются успеха, отметив, что слава приходит к тем, кто полностью погружен в свое любимое дело. В пример блогер привела Алишера Моргенштерна."Почему люди становятся популярными? Мне так кажется, что они готовы к этой популярности — они погружены и влюблены в то, что они делают, искренне, по-настоящему. Вот почему Морген популярный? Не потому что он делает что-то сверхъестественное, а потому что он кайфует от того, что делает! И делает это искренне. Ну, то есть многие люди могут писать музыку, подобную его. Но Морген один — потому что он такой, потому что он кайф получает", - говорит Кросс.Блогер также подчеркнула, что мир станет лучше, если люди начнут получать удовольствие от своей работы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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