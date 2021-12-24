https://sputnik-georgia.ru/20211224/klip-rozovoe-vino-2-propal-s-youtube-kanala-morgenshterna-263105521.html

Клип "Розовое вино 2" пропал с YouTube-канала Моргенштерна

Клип "Розовое вино 2" пропал с YouTube-канала Моргенштерна

Щекотливое творчество эпатажного рэпера Моргенштерна по-прежнему является темой номер один в российском шоу-бизнесе

2021-12-24T07:24+0400

2021-12-24T07:24+0400

2021-12-24T07:24+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Клип на песню "Розовое вино 2", подвергавшийся проверке на пропаганду наркотиков, пропал с YouTube-канала популярного рэпера Моргенштерна.Видеоклип Моргенштерна был скрыт из публичного доступа на его YouTube-канале. Ранее клип подвергался проверке правоохранительных органов по делу пропаганды наркотиков. В итоге в начале июня эпатажный рэпер получил штраф 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях.Интересно, что клип на песню Family, из-за которого в отношении Моргенштерна также проводилась проверка, все еще доступен для просмотра.Сейчас артист находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

моргенштерн, российский шоу-бизнес