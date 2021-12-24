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https://sputnik-georgia.ru/20211224/klip-rozovoe-vino-2-propal-s-youtube-kanala-morgenshterna-263105521.html
Клип "Розовое вино 2" пропал с YouTube-канала Моргенштерна
Клип "Розовое вино 2" пропал с YouTube-канала Моргенштерна
Щекотливое творчество эпатажного рэпера Моргенштерна по-прежнему является темой номер один в российском шоу-бизнесе
2021-12-24T07:24+0400
2021-12-24T07:24+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Клип на песню "Розовое вино 2", подвергавшийся проверке на пропаганду наркотиков, пропал с YouTube-канала популярного рэпера Моргенштерна.Видеоклип Моргенштерна был скрыт из публичного доступа на его YouTube-канале. Ранее клип подвергался проверке правоохранительных органов по делу пропаганды наркотиков. В итоге в начале июня эпатажный рэпер получил штраф 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях.Интересно, что клип на песню Family, из-за которого в отношении Моргенштерна также проводилась проверка, все еще доступен для просмотра.Сейчас артист находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

Клип "Розовое вино 2" пропал с YouTube-канала Моргенштерна

07:24 24.12.2021
© Instagram / morgen_shternАлишер Моргенштерн
Алишер Моргенштерн - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
© Instagram / morgen_shtern
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Щекотливое творчество эпатажного рэпера Моргенштерна по-прежнему является темой номер один в российском шоу-бизнесе
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Клип на песню "Розовое вино 2", подвергавшийся проверке на пропаганду наркотиков, пропал с YouTube-канала популярного рэпера Моргенштерна.
Видеоклип Моргенштерна был скрыт из публичного доступа на его YouTube-канале. Ранее клип подвергался проверке правоохранительных органов по делу пропаганды наркотиков. В итоге в начале июня эпатажный рэпер получил штраф 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях.
Интересно, что клип на песню Family, из-за которого в отношении Моргенштерна также проводилась проверка, все еще доступен для просмотра.
Сейчас артист находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
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