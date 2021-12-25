https://sputnik-georgia.ru/20211225/dzheyms-franko-priznal-chto-spal-so-svoimi-studentkami-263109657.html

Джеймс Франко признал, что спал со своими студентками

Джеймс Франко признал, что спал со своими студентками

Два года назад студентки школы исполнительского мастерства актера обвинили его в сексуальных домогательствах

2021-12-25T13:13+0400

2021-12-25T13:13+0400

2021-12-25T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Американский актер, режиссер, продюсер и художник Джеймс Франко признался, что во время преподавательской деятельности в организованной им школе актерского мастерства имел половые связи со студентками, отметив, что это было неверным решением.Еще в 2019 году студентки школы исполнительского мастерства актера обвинили его в сексуальных домогательствах.Тогда актрисы Сара Титер-Каплан и Тони Гаал написали жалобу, в которой говорили, что пришли в актерскую школу Франко с надеждой развить свои профессиональные навыки, но вместо этого сам актер и сотрудники школы склонили их к участию в пробах и киносъемках сексуального характера в обмен на обещание ролей в кинокартинах. Интересно, что обещанные проекты так и не были запущены.В иске отмечается, что Франко и его партнеры использовали свое руководящее положение для получения выгод сексуального характера."Я признаю, что действительно спал со своими студентками. Я не спал ни с кем в этом конкретном классе (уроки "постельных сцен"), но в ходе моего преподавания я спал со студентками, и это было неправильно… Предполагаю, что в то время я думал, что если это по обоюдному согласию, все нормально", – сказал Франко в интервью американской радиокомпании SiriusXM.При этом актер подчеркнул, что сексуальная связь со студентками не была причиной создания школы. Франко поговорил и о созданном им курсе "постельных сцен", где, по его словам, на занятиях речь шла не об интимных сценах, а том, чтобы научить молодых актеров исполнять роли в рамках романтических отношений между героями.Ранее СМИ сообщали, что Франко и связанные с ним причастные организации согласились выплатить более 2,2 миллиона долларов для урегулирования судебного дела по обвинению актера в сексуальных домогательствах, однако продолжали отрицать обвинения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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сша, шоу-бизнес, зарубежные звезды