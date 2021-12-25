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Российский боец Сергей Харитонов отдохнул с Моргенштерном
Российский боец Сергей Харитонов отдохнул с Моргенштерном
Нормальный скромный и не наглый парень - неужели это наш старый добрый Моргенштерн?!
2021-12-25T07:25+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Известный российский боец Сергей Харитонов рассказал о том, как провел отдых с популярным рэпером Моргенштерном.Сергей Харитонов провел время вместе с артистом на яхте, куда их позвали общие друзья. Харитонов отметил, что Моргенштерн вне сцены – тихий и скромный парень."Близкие друзья мои и Моргенштерна позвали нас вместе поплавать на яхте – ничего не скрываю. Фотографии делали, просто не выставляли. Не хочу, чтобы сейчас был этот сумасшедший резонанс. Людям дай повод, они напридумывают всяких небылиц. Он меня поздравил после боя, пожал руку. Сказал, что уважает бойцов. В жизни я увидел в нем нормального парня. Нормальный скромный парень, не наглый…" – заявил Харитонов в интервью Александру Лютикову.Интересно, что недавно Моргенштерн требовал запретить смешанные единоборства, в ответ некоторым бойцам ММА, среди которых Александр Шлеменко, критиковавшим творчество Алишера и требующим запретить его концерты.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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мма, моргенштерн, российский шоу-бизнес

Российский боец Сергей Харитонов отдохнул с Моргенштерном

07:25 25.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкММА турнир PARUS Fight Championship. Представитель России Сергей Харитонов
ММА турнир PARUS Fight Championship. Представитель России Сергей Харитонов - Sputnik Грузия, 1920, 25.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Нормальный скромный и не наглый парень – неужели это наш старый добрый Моргенштерн?!
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Известный российский боец Сергей Харитонов рассказал о том, как провел отдых с популярным рэпером Моргенштерном.
Сергей Харитонов провел время вместе с артистом на яхте, куда их позвали общие друзья. Харитонов отметил, что Моргенштерн вне сцены – тихий и скромный парень.
"Близкие друзья мои и Моргенштерна позвали нас вместе поплавать на яхте – ничего не скрываю. Фотографии делали, просто не выставляли. Не хочу, чтобы сейчас был этот сумасшедший резонанс. Людям дай повод, они напридумывают всяких небылиц. Он меня поздравил после боя, пожал руку. Сказал, что уважает бойцов. В жизни я увидел в нем нормального парня. Нормальный скромный парень, не наглый…" – заявил Харитонов в интервью Александру Лютикову.
Интересно, что недавно Моргенштерн требовал запретить смешанные единоборства, в ответ некоторым бойцам ММА, среди которых Александр Шлеменко, критиковавшим творчество Алишера и требующим запретить его концерты.
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