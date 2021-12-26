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https://sputnik-georgia.ru/20211226/penelopa-krus-obyasnila-pochemu-ne-razreshaet-svoim-detyam-polzovatsya-sotssetyami-263035951.html
Пенелопа Крус объяснила, почему не разрешает своим детям пользоваться соцсетями
Пенелопа Крус объяснила, почему не разрешает своим детям пользоваться соцсетями
Актриса воспринимает свой выбор как защиту психического здоровья, но при этом осознает, что принадлежит к меньшинству
2021-12-26T15:03+0400
2021-12-26T15:03+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
зарубежные звезды
пенелопа крус
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Испанская актриса Пенелопа Крус призналась, почему не разрешает их с Хавьером Бардемом детям пользоваться социальными сетями.Для журналистов не секрет, что звездная супружеская пара - 47-летняя Пенелопа Крус и 52-летний Хавьер Бардем, которые воспитывают двоих детей, 10-летнего сына Леонардо и восьмилетнюю дочь Луну, строго оберегает от чужих и даже не разрешает им заводить личные аккаунты в соцсетях. О причинах такого решения актриса рассказала в интервью CBS. "Я очень серьезно отношусь к технологиям, особенно к их роли в жизни моих детей. Если мы, например, собираемся посмотреть какие-то фильмы или мультфильмы, как я могу им не разрешить этого сделать? Когда я была маленькой, для меня это были невероятные моменты счастья. Но я не разрешаю им пользоваться телефонами, пока они не станут намного старше, и никаких социальных сетей как минимум до 16 лет", — сказала актриса.По словам знаменитости, она воспринимает это как защиту психического здоровья, но при этом осознает, что принадлежит к меньшинству.Любопытно, что сама Пенелопа и сама крайне редко пользуется социальными сетями. Крус уверена, что они очень негативно влияют на умы молодого поколения. "Мне жаль сегодняшних подростков. Как будто на планете осуществляется над ними некий эксперимент, что-то вроде того: "О, давайте поглядим, что случится, если вы познакомите 12-летнего подростка с множеством технологий. Для 12-летних детей, вовлеченных в соцсети, не существует никакой защиты. Их мозг, который еще только развивается, никак не защищен. И все это очень влияет на него — то, как они видят себя, все, что связано с буллингом. Все это так не похоже на то детство, которое было у нас", — отметила Пенелопа.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес, зарубежные звезды, пенелопа крус

Пенелопа Крус объяснила, почему не разрешает своим детям пользоваться соцсетями

15:03 26.12.2021
© AP Photo / Joel C RyanПенелопа Крус
Пенелопа Крус - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2021
© AP Photo / Joel C Ryan
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Актриса воспринимает свой выбор как защиту психического здоровья, но при этом осознает, что принадлежит к меньшинству
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Испанская актриса Пенелопа Крус призналась, почему не разрешает их с Хавьером Бардемом детям пользоваться социальными сетями.
Для журналистов не секрет, что звездная супружеская пара - 47-летняя Пенелопа Крус и 52-летний Хавьер Бардем, которые воспитывают двоих детей, 10-летнего сына Леонардо и восьмилетнюю дочь Луну, строго оберегает от чужих и даже не разрешает им заводить личные аккаунты в соцсетях.
О причинах такого решения актриса рассказала в интервью CBS. "Я очень серьезно отношусь к технологиям, особенно к их роли в жизни моих детей. Если мы, например, собираемся посмотреть какие-то фильмы или мультфильмы, как я могу им не разрешить этого сделать? Когда я была маленькой, для меня это были невероятные моменты счастья. Но я не разрешаю им пользоваться телефонами, пока они не станут намного старше, и никаких социальных сетей как минимум до 16 лет", — сказала актриса.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкЦеремония открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Церемония открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2021
Церемония открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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По словам знаменитости, она воспринимает это как защиту психического здоровья, но при этом осознает, что принадлежит к меньшинству.
Любопытно, что сама Пенелопа и сама крайне редко пользуется социальными сетями. Крус уверена, что они очень негативно влияют на умы молодого поколения.
"Мне жаль сегодняшних подростков. Как будто на планете осуществляется над ними некий эксперимент, что-то вроде того: "О, давайте поглядим, что случится, если вы познакомите 12-летнего подростка с множеством технологий. Для 12-летних детей, вовлеченных в соцсети, не существует никакой защиты. Их мозг, который еще только развивается, никак не защищен. И все это очень влияет на него — то, как они видят себя, все, что связано с буллингом. Все это так не похоже на то детство, которое было у нас", — отметила Пенелопа.
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