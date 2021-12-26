https://sputnik-georgia.ru/20211226/penelopa-krus-obyasnila-pochemu-ne-razreshaet-svoim-detyam-polzovatsya-sotssetyami-263035951.html

Пенелопа Крус объяснила, почему не разрешает своим детям пользоваться соцсетями

Пенелопа Крус объяснила, почему не разрешает своим детям пользоваться соцсетями

Актриса воспринимает свой выбор как защиту психического здоровья, но при этом осознает, что принадлежит к меньшинству

2021-12-26T15:03+0400

2021-12-26T15:03+0400

2021-12-26T15:03+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

шоу-бизнес

зарубежные звезды

пенелопа крус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0d/259565870_0:232:2595:1692_1920x0_80_0_0_51792767728a8ec7042f07304c0c5014.jpg

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Испанская актриса Пенелопа Крус призналась, почему не разрешает их с Хавьером Бардемом детям пользоваться социальными сетями.Для журналистов не секрет, что звездная супружеская пара - 47-летняя Пенелопа Крус и 52-летний Хавьер Бардем, которые воспитывают двоих детей, 10-летнего сына Леонардо и восьмилетнюю дочь Луну, строго оберегает от чужих и даже не разрешает им заводить личные аккаунты в соцсетях. О причинах такого решения актриса рассказала в интервью CBS. "Я очень серьезно отношусь к технологиям, особенно к их роли в жизни моих детей. Если мы, например, собираемся посмотреть какие-то фильмы или мультфильмы, как я могу им не разрешить этого сделать? Когда я была маленькой, для меня это были невероятные моменты счастья. Но я не разрешаю им пользоваться телефонами, пока они не станут намного старше, и никаких социальных сетей как минимум до 16 лет", — сказала актриса.По словам знаменитости, она воспринимает это как защиту психического здоровья, но при этом осознает, что принадлежит к меньшинству.Любопытно, что сама Пенелопа и сама крайне редко пользуется социальными сетями. Крус уверена, что они очень негативно влияют на умы молодого поколения. "Мне жаль сегодняшних подростков. Как будто на планете осуществляется над ними некий эксперимент, что-то вроде того: "О, давайте поглядим, что случится, если вы познакомите 12-летнего подростка с множеством технологий. Для 12-летних детей, вовлеченных в соцсети, не существует никакой защиты. Их мозг, который еще только развивается, никак не защищен. И все это очень влияет на него — то, как они видят себя, все, что связано с буллингом. Все это так не похоже на то детство, которое было у нас", — отметила Пенелопа.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шоу-бизнес, зарубежные звезды, пенелопа крус