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"Где талия?": Пенелопу Крус в "платье принцессы" раскритиковали в Сети
"Где талия?": Пенелопу Крус в "платье принцессы" раскритиковали в Сети
Знаменитая актриса вышла в свет в Венеции в наряде, который явно испортил ее фигуру и вызвала осуждение поклонников 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T16:06+0400
2021-09-13T16:06+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Голливудская актриса Пенелопа Крус вызвала критику в Сети – поклонникам не понравилось "платье принцессы", в котором звезда сияла на Венецианском кинофестивале. Венецианский кинофестиваль подошел к концу, но церемония его закрытия запомнилась всем фанатам. Главной звездой церемонии стала испанская актриса Пенелопа Крус. Звезда вышла в свет в блестящем платье от Chanel. Сказочный наряд мог стать лучшим за всю историю мероприятия, но все вышло иначе. Сверкающее платье оригинального кроя сделало фигуру Крус грузной, уменьшило ее рост и убрало талию – к такому мнению пришли поклонники в Сети. Сама Пенелопа будто не замечала несуразности наряда и с радостью позировала всем желающим фотографам. Актрису не спасли ни туфли на высоких каблуках, ни идеальная прическа и макияж. "Платье принцессы, но Пенелопа в нем, как злая мачеха", "Куда исчезла талия?", "Это платье ее ужасно полнит", "Стилистам дизлайк", "Странное платье", "Это провал", – прокомментировали фанаты. На фестивале Крус завоевала награду в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Параллельные материи" от режиссера Педро Альмодовара. Читайте также:
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зарубежные звезды

"Где талия?": Пенелопу Крус в "платье принцессы" раскритиковали в Сети

16:06 13.09.2021
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© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Пенелопа Крус позирует фотографам во время фотосессии на 64-м Каннском кинофестивале.
Актриса Пенелопа Крус позирует фотографам во время фотосессии на 64-м Каннском кинофестивале. - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк
Знаменитая актриса вышла в свет в Венеции в наряде, который явно испортил ее фигуру и вызвала осуждение поклонников
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Голливудская актриса Пенелопа Крус вызвала критику в Сети – поклонникам не понравилось "платье принцессы", в котором звезда сияла на Венецианском кинофестивале.
Венецианский кинофестиваль подошел к концу, но церемония его закрытия запомнилась всем фанатам. Главной звездой церемонии стала испанская актриса Пенелопа Крус.
Звезда вышла в свет в блестящем платье от Chanel. Сказочный наряд мог стать лучшим за всю историю мероприятия, но все вышло иначе. Сверкающее платье оригинального кроя сделало фигуру Крус грузной, уменьшило ее рост и убрало талию – к такому мнению пришли поклонники в Сети.
Сама Пенелопа будто не замечала несуразности наряда и с радостью позировала всем желающим фотографам. Актрису не спасли ни туфли на высоких каблуках, ни идеальная прическа и макияж.
"Платье принцессы, но Пенелопа в нем, как злая мачеха", "Куда исчезла талия?", "Это платье ее ужасно полнит", "Стилистам дизлайк", "Странное платье", "Это провал", – прокомментировали фанаты.
На фестивале Крус завоевала награду в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Параллельные материи" от режиссера Педро Альмодовара.
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