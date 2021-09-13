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"Где талия?": Пенелопу Крус в "платье принцессы" раскритиковали в Сети
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© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Пенелопа Крус позирует фотографам во время фотосессии на 64-м Каннском кинофестивале.
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова/
Знаменитая актриса вышла в свет в Венеции в наряде, который явно испортил ее фигуру и вызвала осуждение поклонников
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Голливудская актриса Пенелопа Крус вызвала критику в Сети – поклонникам не понравилось "платье принцессы", в котором звезда сияла на Венецианском кинофестивале.
Венецианский кинофестиваль подошел к концу, но церемония его закрытия запомнилась всем фанатам. Главной звездой церемонии стала испанская актриса Пенелопа Крус.
Звезда вышла в свет в блестящем платье от Chanel. Сказочный наряд мог стать лучшим за всю историю мероприятия, но все вышло иначе. Сверкающее платье оригинального кроя сделало фигуру Крус грузной, уменьшило ее рост и убрало талию – к такому мнению пришли поклонники в Сети.
Сама Пенелопа будто не замечала несуразности наряда и с радостью позировала всем желающим фотографам. Актрису не спасли ни туфли на высоких каблуках, ни идеальная прическа и макияж.
"Платье принцессы, но Пенелопа в нем, как злая мачеха", "Куда исчезла талия?", "Это платье ее ужасно полнит", "Стилистам дизлайк", "Странное платье", "Это провал", – прокомментировали фанаты.
На фестивале Крус завоевала награду в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Параллельные материи" от режиссера Педро Альмодовара.
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