https://sputnik-georgia.ru/20210913/gde-taliya-penelopu-krus-v-plate-printsessy-raskritikovali-v-seti--259556117.html

"Где талия?": Пенелопу Крус в "платье принцессы" раскритиковали в Сети

"Где талия?": Пенелопу Крус в "платье принцессы" раскритиковали в Сети

Знаменитая актриса вышла в свет в Венеции в наряде, который явно испортил ее фигуру и вызвала осуждение поклонников 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T16:06+0400

2021-09-13T16:06+0400

2021-09-13T16:06+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23288/66/232886685_0:121:1008:688_1920x0_80_0_0_e4009fa63ad49078a23c3c7efe656a15.jpg

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Голливудская актриса Пенелопа Крус вызвала критику в Сети – поклонникам не понравилось "платье принцессы", в котором звезда сияла на Венецианском кинофестивале. Венецианский кинофестиваль подошел к концу, но церемония его закрытия запомнилась всем фанатам. Главной звездой церемонии стала испанская актриса Пенелопа Крус. Звезда вышла в свет в блестящем платье от Chanel. Сказочный наряд мог стать лучшим за всю историю мероприятия, но все вышло иначе. Сверкающее платье оригинального кроя сделало фигуру Крус грузной, уменьшило ее рост и убрало талию – к такому мнению пришли поклонники в Сети. Сама Пенелопа будто не замечала несуразности наряда и с радостью позировала всем желающим фотографам. Актрису не спасли ни туфли на высоких каблуках, ни идеальная прическа и макияж. "Платье принцессы, но Пенелопа в нем, как злая мачеха", "Куда исчезла талия?", "Это платье ее ужасно полнит", "Стилистам дизлайк", "Странное платье", "Это провал", – прокомментировали фанаты. На фестивале Крус завоевала награду в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Параллельные материи" от режиссера Педро Альмодовара. Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

зарубежные звезды