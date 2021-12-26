https://sputnik-georgia.ru/20211226/syn-madonny-rokko-richi-stal-khudozhnikom-i-prodaet-kartiny-za-beshenye-dengi-262993143.html

Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником и продает картины за бешеные деньги

Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником и продает картины за бешеные деньги

Звездный ребенок взял себе псевдоним Rhed и заключил сотрудничество с престижной британской галереей 26.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-26T14:02+0400

2021-12-26T14:02+0400

2021-12-26T14:02+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Сын Мадонны и Гая Ричи – Роко Ричи, стал художником и продает свои работы за солидные суммы.Интересно, что звездный сын взял себе псевдоним Rhed и уже начал сотрудничество с галереей в Лондоне. Что касается цены, то стоимость его картин, представленных на сайте Artsy, достигает 31 тысячи долларов."Rhed — молодой начинающий художник с нетрадиционным и разнообразным культурным бэкграундом. Его детство прошло между Нью-Йорком и Лондоном, что повлияло на его нестандартный и эклектичный стиль", — говорится в профиле Рокко на сайте галереи современного искусства Тани Бакстер.Первая выставка Роко состоялась в 2018 году. Сейчас молодой человек учится в Лондонском университете искусств. К слову, ранее Роки Ричи пробовал себя в модельном бизнесе, однако, судя по всему, решил посвятить себя искусству.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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мадонна, художник, шоу-бизнес, зарубежные звезды