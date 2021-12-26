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У брата Моргенштерна украли более 4 миллионов рублей
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкКлиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova/
Раз, и огромные деньги на дебютный альбом начинающего музыканта исчезли: как это произошло?
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. У двоюродного брата популярного российского рэпера Моргенштерна – Максима Моргенштерна, украли 4,5 миллиона рублей с банковской карты, музыкант уже обратился к юристу.
Максим, помимо юриста, обратился также к частном детективу и IT-специалисту, которые помогли установить предполагаемую схему кражи денег.
"Беру телефон. Смотрю — списание, 4 мульта. Я ошалел. Это были деньги инвестора, предназначенные на съемки моего дебютного альбома. Выходит, я за один день подарил какому-то 4,5 мульта", — рассказал рэпер.
Банк также отреагировал на произошедшее и "оказывает всяческое содействие".
Максим Моргенштерн пояснил, что в сентябре отдыхал в компании своей девушки на Сейшельских островах. В банкоматах он снимал наличные деньги со своей карты. Юрист предположила, что мошенники могли установить на банкомате чип, сканирующий данные карт, включая пин-код.
Интересно, что IT-специалистам юридической компании удалось выявить, что деньгами с карты Моргенштерна-младшего было оплачено проживание в одном из отелей в Малайзии на год вперед.
Юрист рассказала, как обычно работает такая схема дальше: злоумышленник, перечисливший деньги на счет отеля, связывается с ним и отменяет свою бронь, при согласии забрать половину или две трети уплаченной суммы наличными. А оставшуюся часть денег он оставляет гостинице.
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