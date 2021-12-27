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Обошел Моргенштерна: Александра Градского назвали музыкантом года
Обошел Моргенштерна: Александра Градского назвали музыкантом года
Внезапная смерть музыканта сильно повлияла на поклонников исполнителя - о результатах их любви говорят общественные опросы
2021-12-27T07:02+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Россияне назвали Александра Градского, скончавшегося в ноябре 2021 года, музыкантом года, об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).В опросе, который провели в декабре, приняли участие 1,6 тысячи россиян от 18 лет.На первом месте оказался Александр Градский, за него проголосовали 9% участников опроса. Второе место занял Филипп Киркоров с 4%, после идут Полина Гагарина и Денис Мацуев – за них проголосовали 3% проголосовавших.На четвертом месте – Николай Басков и Моргенштерн с 2%.Александра Градского не стало 28 ноября, музыкант ушел из жизни на 73-м году. Причиной смерти выдающегося исполнителя стал инфаркт головного мозга. По информации СМИ, здоровье певца резко ухудшилось после перенесенного в начале осени коронавируса.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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николай басков, александр градский, моргенштерн, полина гагарина

Обошел Моргенштерна: Александра Градского назвали музыкантом года

07:02 27.12.2021
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкПраздничный концерт в честь пятилетия шоу "Голос"
Праздничный концерт в честь пятилетия шоу Голос - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2021
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
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Внезапная смерть музыканта сильно повлияла на поклонников исполнителя – о результатах их любви говорят общественные опросы
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Россияне назвали Александра Градского, скончавшегося в ноябре 2021 года, музыкантом года, об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В опросе, который провели в декабре, приняли участие 1,6 тысячи россиян от 18 лет.
На первом месте оказался Александр Градский, за него проголосовали 9% участников опроса. Второе место занял Филипп Киркоров с 4%, после идут Полина Гагарина и Денис Мацуев – за них проголосовали 3% проголосовавших.
На четвертом месте – Николай Басков и Моргенштерн с 2%.
Александра Градского не стало 28 ноября, музыкант ушел из жизни на 73-м году. Причиной смерти выдающегося исполнителя стал инфаркт головного мозга. По информации СМИ, здоровье певца резко ухудшилось после перенесенного в начале осени коронавируса.
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