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Парень показал забавный способ научить кошку включать свет – видео
Парень показал забавный способ научить кошку включать свет – видео
Чуть больше практики, а также вкусняшек в награду, и можно быть уверенным, что в холодное зимнее утро кошка спасет и включит свет 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T17:33+0400
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На кадрах видно, как кошка лежит на подоконнике, а в комнате выключен свет. Хозяин обращается к питомцу с просьбой включить свет и наводит на выключатель лазерную указку. В результате кошка сломя голову бежит к нему и пытается поймать красную точку, тем самым включая свет.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Парень показал забавный способ научить кошку включать свет – видео

17:33 28.12.2021 (обновлено: 17:48 28.12.2021)
CC0 / Pixabay / Британская короткошерстная кошка
Британская короткошерстная кошка - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2021
CC0 / Pixabay /
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Чуть больше практики, а также вкусняшек в награду, и можно быть уверенным, что в холодное зимнее утро кошка спасет и включит свет
 
На кадрах видно, как кошка лежит на подоконнике, а в комнате выключен свет. Хозяин обращается к питомцу с просьбой включить свет и наводит на выключатель лазерную указку. В результате кошка сломя голову бежит к нему и пытается поймать красную точку, тем самым включая свет.
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