https://sputnik-georgia.ru/20211228/paren-pokazal-zabavnyy-sposob-nauchit-koshku-vklyuchat-svet--video-263223674.html

Парень показал забавный способ научить кошку включать свет – видео

Парень показал забавный способ научить кошку включать свет – видео

Чуть больше практики, а также вкусняшек в награду, и можно быть уверенным, что в холодное зимнее утро кошка спасет и включит свет 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T17:33+0400

2021-12-28T17:33+0400

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На кадрах видно, как кошка лежит на подоконнике, а в комнате выключен свет. Хозяин обращается к питомцу с просьбой включить свет и наводит на выключатель лазерную указку. В результате кошка сломя голову бежит к нему и пытается поймать красную точку, тем самым включая свет.Смотрите на видео также:

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видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео