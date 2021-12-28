https://sputnik-georgia.ru/20211228/redkiy-kadr-rozhdestvenskiy-snimok-bekkhemov-rassmeshil-set---foto-263205690.html
Редкий кадр: рождественский снимок Бекхэмов рассмешил Сеть – ФОТО
Редкий кадр: рождественский снимок Бекхэмов рассмешил Сеть – ФОТО
Поклонники с удовольствием комментируют семейную фотографию звездной семьи и не перестают удивляться их наследникам
2021-12-28T11:45+0400
2021-12-28T11:45+0400
2021-12-28T11:47+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Рождественский кадр футболиста Дэвида Бекхэма и его семьи рассмешил Сеть – фанаты комментируют новое фото в Инстаграм звездной семьи. Накануне Рождества дизайнер Виктория Бекхэм порадовала подписчиков своей праздничной публикацией. Жена британского спортсмена опубликовала снимок, где ее семья во главе с отцом собралась у большой елки. "Рождественские поцелуи от Бекхэмов", – написала Виктория и рассмешила Сеть. На фото все мужчины семейства позировали в смокингах, а маленькая дочь Харпер в синем платье с белой накидкой. Сама Виктория надела зеленое платье. Внимательные фанаты обратили внимание на детали и заметили, что на кадре Дэвид стоит на носочках. И именно этот нюанс вызвал шквал забавных комментариев в Инстаграм. "Дэв на носочках", "Смешно", "Тянется к сыновьям", "Мальчишки переросли отца", "Дэвид, ты уже не догонишь сыновей", – в шутку прокомментировали фанаты.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
рождество, шоу-бизнес, дэвид бекхэм, зарубежные звезды
Редкий кадр: рождественский снимок Бекхэмов рассмешил Сеть – ФОТО
11:45 28.12.2021 (обновлено: 11:47 28.12.2021)
Поклонники с удовольствием комментируют семейную фотографию звездной семьи и не перестают удивляться их наследникам
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Рождественский кадр футболиста Дэвида Бекхэма и его семьи рассмешил Сеть – фанаты комментируют новое фото в Инстаграм звездной семьи.
Накануне Рождества дизайнер Виктория Бекхэм порадовала подписчиков своей праздничной публикацией. Жена британского спортсмена опубликовала снимок, где ее семья во главе с отцом собралась у большой елки.
"Рождественские поцелуи от Бекхэмов", – написала Виктория и рассмешила Сеть. На фото все мужчины семейства позировали в смокингах, а маленькая дочь Харпер в синем платье с белой накидкой. Сама Виктория надела зеленое платье.
Внимательные фанаты обратили внимание на детали и заметили, что на кадре Дэвид стоит на носочках. И именно этот нюанс вызвал шквал забавных комментариев в Инстаграм.
"Дэв на носочках", "Смешно", "Тянется к сыновьям", "Мальчишки переросли отца", "Дэвид, ты уже не догонишь сыновей", – в шутку прокомментировали фанаты.
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