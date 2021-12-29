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"Благодаря связи с дьяволом": Дима Билан объяснил славу Моргенштерна
© photo: Sputnik / Alexey Mayshev / Перейти в фотобанкДима Билан на презентации проекта "Сахар" Н. Гордиенко
© photo: Sputnik / Alexey Mayshev/
Похоже, слова самого Моргенштерна о своей связи с "рогатым" откликнулись в умах его коллег по сцене
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Российский певец Дима Билан заявил, что рэпер Моргенштерн добился славы "благодаря связи с дьяволом".
Билан стал гостем шоу Ксении Собчак, где поговорил о феномене популярности Моргенштерна.
"У меня абсолютное ощущение, что он работает с темной стороной жизни. Я это вижу, чувствую, потрогать даже могу, кажется, эту ауру", – сказал он.
Артист отметил, что путь Моргенштерна "к такой колоссальной славе" был очень быстрым, что может свидетельствовать о связи с "рогатым".
Дима Билан также сказал, что интересуется мистикой, "много читает и смотрит на эту тему".
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