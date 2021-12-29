https://sputnik-georgia.ru/20211229/blagodarya-svyazi-s-dyavolom-dima-bilan-obyasnil-slavu-morgenshterna-263222862.html

"Благодаря связи с дьяволом": Дима Билан объяснил славу Моргенштерна

"Благодаря связи с дьяволом": Дима Билан объяснил славу Моргенштерна

Похоже, слова самого Моргенштерна о своей связи с "рогатым" откликнулись в умах его коллег по сцене

2021-12-29T07:07+0400

2021-12-29T07:07+0400

2021-12-29T07:07+0400

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дима билан

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Российский певец Дима Билан заявил, что рэпер Моргенштерн добился славы "благодаря связи с дьяволом".Билан стал гостем шоу Ксении Собчак, где поговорил о феномене популярности Моргенштерна."У меня абсолютное ощущение, что он работает с темной стороной жизни. Я это вижу, чувствую, потрогать даже могу, кажется, эту ауру", – сказал он.Артист отметил, что путь Моргенштерна "к такой колоссальной славе" был очень быстрым, что может свидетельствовать о связи с "рогатым".Дима Билан также сказал, что интересуется мистикой, "много читает и смотрит на эту тему".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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дима билан, моргенштерн, российский шоу-бизнес