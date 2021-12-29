https://sputnik-georgia.ru/20211229/ne-bez-yumora-zhena-uilla-smita-rasskazala-kak-poteryala-vse-volosy--video-263241349.html

Не без юмора: жена Уилла Смита рассказала, как потеряла все волосы – ВИДЕО

Не без юмора: жена Уилла Смита рассказала, как потеряла все волосы – ВИДЕО

50-летняя ведущая пошутила о своих попытках излечить алопецию и шокировала всех преданных поклонников

2021-12-29T12:37+0400

2021-12-29T12:37+0400

2021-12-29T12:37+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

болезнь

уилл смит

шоу-бизнес

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1d/263241275_0:417:2048:1569_1920x0_80_0_0_9d6db4dd3015a02e8e3308fbc15e4b7f.jpg

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Жена американского актера Уилла Смита пошутила о своей борьбе с алопецией – Джада Пинкетт рассказала, как потеряла все волосы на голове. Жена Смита старается быть предельно откровенной со своими подписчиками в социальных сетях. Звезда не скрывает, что начала терять волосы из-за алопеции. О своей болезни Джада рассказала в 2018 году, а вот полное облысение, произошедшее за пару месяцев, стало для нее катастрофой и вылилось в депрессию. Джада Пинкетт Смит откровенно рассказала о том, как потеряла все волосы и что чувствовала в этот непростой момент. "Это было страшно. Однажды я была в душе, а потом просто пряди моих волос оказались на руках. Это был один из тех моментов, когда я буквально тряслась от страха", – заявила звезда. Но спустя несколько лет Смит научилась шутливо воспринимать свою болезнь. "Сейчас я могу лишь смеяться над этим", – призналась ведущая в видео, где показала новую линию выпадения волос на голове. После этого звезда заявила, что украсит это место стразами и даже сделает себе маленькую корону. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

болезнь, уилл смит, шоу-бизнес, зарубежные звезды