Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211229/ne-bez-yumora-zhena-uilla-smita-rasskazala-kak-poteryala-vse-volosy--video-263241349.html
Не без юмора: жена Уилла Смита рассказала, как потеряла все волосы – ВИДЕО
Не без юмора: жена Уилла Смита рассказала, как потеряла все волосы – ВИДЕО
50-летняя ведущая пошутила о своих попытках излечить алопецию и шокировала всех преданных поклонников
2021-12-29T12:37+0400
2021-12-29T12:37+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
болезнь
уилл смит
шоу-бизнес
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1d/263241275_0:417:2048:1569_1920x0_80_0_0_9d6db4dd3015a02e8e3308fbc15e4b7f.jpg
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Жена американского актера Уилла Смита пошутила о своей борьбе с алопецией – Джада Пинкетт рассказала, как потеряла все волосы на голове. Жена Смита старается быть предельно откровенной со своими подписчиками в социальных сетях. Звезда не скрывает, что начала терять волосы из-за алопеции. О своей болезни Джада рассказала в 2018 году, а вот полное облысение, произошедшее за пару месяцев, стало для нее катастрофой и вылилось в депрессию. Джада Пинкетт Смит откровенно рассказала о том, как потеряла все волосы и что чувствовала в этот непростой момент. "Это было страшно. Однажды я была в душе, а потом просто пряди моих волос оказались на руках. Это был один из тех моментов, когда я буквально тряслась от страха", – заявила звезда. Но спустя несколько лет Смит научилась шутливо воспринимать свою болезнь. "Сейчас я могу лишь смеяться над этим", – призналась ведущая в видео, где показала новую линию выпадения волос на голове. После этого звезда заявила, что украсит это место стразами и даже сделает себе маленькую корону. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1d/263241275_0:394:2048:1930_1920x0_80_0_0_3060877ee944dd924915ebbb0e3896a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
болезнь, уилл смит, шоу-бизнес, зарубежные звезды

Не без юмора: жена Уилла Смита рассказала, как потеряла все волосы – ВИДЕО

12:37 29.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Джада Пинкетт Смит
Актриса Джада Пинкетт Смит - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
50-летняя ведущая пошутила о своих попытках излечить алопецию и шокировала всех преданных поклонников
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Жена американского актера Уилла Смита пошутила о своей борьбе с алопецией – Джада Пинкетт рассказала, как потеряла все волосы на голове.
Жена Смита старается быть предельно откровенной со своими подписчиками в социальных сетях. Звезда не скрывает, что начала терять волосы из-за алопеции. О своей болезни Джада рассказала в 2018 году, а вот полное облысение, произошедшее за пару месяцев, стало для нее катастрофой и вылилось в депрессию.
Джада Пинкетт Смит откровенно рассказала о том, как потеряла все волосы и что чувствовала в этот непростой момент.
"Это было страшно. Однажды я была в душе, а потом просто пряди моих волос оказались на руках. Это был один из тех моментов, когда я буквально тряслась от страха", – заявила звезда.
Но спустя несколько лет Смит научилась шутливо воспринимать свою болезнь.
"Сейчас я могу лишь смеяться над этим", – призналась ведущая в видео, где показала новую линию выпадения волос на голове. После этого звезда заявила, что украсит это место стразами и даже сделает себе маленькую корону.
Читайте также:
Кожа да кости: сын Уилла Смита рассказал о серьезных проблемах со здоровьем
Уилл Смит признался в желании создать собственный гарем
Могла умереть: Билли Айлиш раскрыла правду о своей болезни
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:08Новогодний гала-концерт пройдет в Тбилиси 31 декабря
13:53Национальный день Грузии отметят в Дубае
13:44У Грузии новый председатель парламента
13:38Подорожает ли электроэнергия в Грузии?
12:52Каладзе объяснил, почему в Тбилиси вводится новый тип оплаты за парковку
12:22Ковид-статистика Грузии: за сутки скончался 61 человек
12:07Ежегодная конференция Ассоциации винных экономистов США пройдет в Грузии в 2022 году
11:51Администрация президента Грузии объявила конкурс для студентов-переводчиков
11:36С мусорной свалки на прилавок? В Грузии задержаны четыре человека
11:06Писатель из Грузии номинирован на литературную премию им. Эрнеста Хемингуэя в Канаде
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 514
10:41Голодовка в поддержку Саакашвили: госпитализированы три человека
10:23МИД: Украина работает над возвращением Саакашвили
09:36Новейшая российская боевая машина пехоты Б-19 прибавит огня
09:20В космос запустили 36 спутников связи компании OneWeb с Байконура - видео
09:20Курс лари на среду – 3,0899 GEL/$1
09:01В Грузии стали потреблять больше электроэнергии
08:31В ВОЗ назвали причину задержки признания вакцины "Спутник V"
08:01Россия предлагает заключить международное соглашение по интернету - МИД РФ
07:32Грузия заработала на экспорте яблок уже $2,5 млн