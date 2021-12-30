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Помилован? Дэвид Бекхэм станет рыцарем, несмотря на громкий скандал
Помилован? Дэвид Бекхэм станет рыцарем, несмотря на громкий скандал
Известный спортсмен все-таки очистил свое имя и порадовал поклонников своим будущим достижением
2021-12-30T12:37+0400
2021-12-30T12:37+0400
2021-12-30T12:40+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Британский футболист Дэвид Бекхэм будет произведен в рыцари, даже несмотря на громкий скандал – спортсмен смог очистить свое имя. Дэвид и Виктория Бекхэм считаются самой влиятельной парой в Британии. Несмотря на то, что муж и жена уже получили ордена от королевы, они все еще являются всего лишь офицерами империи. Также известно, что в 2014 году Дэвид мог получить желанный титул "сэра", но его планы нарушил громкий скандал. Спортсмен попал в список звезд, инвестировавших деньги в схему Ingenious Media, которая предполагала вклады с меньшими налогами, из-за чего у футболиста скопился большой долг. В 2021 году Бекхэм наконец смог выплатить все задолженности и очистил свое имя. По словам журналистов Daily Mail, имя футболиста внесли в список претендентов на звание рыцаря. Если Дэвид больше не будет светиться в скандалах, уже к осени 2022 года он станет рыцарем и получит титул "сэр". Напомним, что среди звезд не так много людей, которые могут похвастаться этим впечатляющим достижением.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
дэвид бекхэм, зарубежные звезды
Помилован? Дэвид Бекхэм станет рыцарем, несмотря на громкий скандал
12:37 30.12.2021 (обновлено: 12:40 30.12.2021)
Известный спортсмен все-таки очистил свое имя и порадовал поклонников своим будущим достижением
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Британский футболист Дэвид Бекхэм будет произведен в рыцари, даже несмотря на громкий скандал – спортсмен смог очистить свое имя.
Дэвид и Виктория Бекхэм считаются самой влиятельной парой в Британии. Несмотря на то, что муж и жена уже получили ордена от королевы, они все еще являются всего лишь офицерами империи.
Также известно, что в 2014 году Дэвид мог получить желанный титул "сэра", но его планы нарушил громкий скандал. Спортсмен попал в список звезд, инвестировавших деньги в схему Ingenious Media, которая предполагала вклады с меньшими налогами, из-за чего у футболиста скопился большой долг.
В 2021 году Бекхэм наконец смог выплатить все задолженности и очистил свое имя. По словам журналистов Daily Mail, имя футболиста внесли в список претендентов на звание рыцаря.
Если Дэвид больше не будет светиться в скандалах, уже к осени 2022 года он станет рыцарем и получит титул "сэр". Напомним, что среди звезд не так много людей, которые могут похвастаться этим впечатляющим достижением.
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