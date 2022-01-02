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Вышел новый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц – ВИДЕО

Вышел новый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц – ВИДЕО

Мировая премьера нового "Бэтмена" режиссера и сценариста Мэтта Ривза запланирована на 2 марта

2022-01-02T10:10+0400

2022-01-02T10:10+0400

2022-01-02T10:10+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В Сети появился новый трейлер к фильму "Бэтмена", где главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Зои Кравиц.Новый трейлер посвящен отношениям главных героев – Бэтмена, которого сыграл Паттинсон, и Женщины-кошки, в роли которой предстала Кравиц.В видеоролике также показана эпичная погоня Бэтмена за его главным врагом – Пингвином. В киноленте также снялись Джеффри Райт, Питер Сарсгаард, Колин Фаррелл, Пол Дано и другие.Ранее сообщалось, что зрителей ждет новый взгляд на культового персонажа вселенной DC. Оказывается, Роберт Паттинсон постарался придать герою сходство с лидером всемирно известной американской рок-группы Nirvana Куртом Кобейном.Об этих новых чертах супергероя рассказал режиссер и сценарист Мэтт Ривз. По его словам, у Паттинсона была цель сделать своего персонажа схожим с Куртом Кобейном.Мировая премьера ленты намечена на 2 марта 2022 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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шоу-бизнес, зарубежные звезды, зои кравиц, роберт паттинсон