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Вышел новый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц – ВИДЕО
Вышел новый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц – ВИДЕО
Мировая премьера нового "Бэтмена" режиссера и сценариста Мэтта Ривза запланирована на 2 марта
2022-01-02T10:10+0400
2022-01-02T10:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
зарубежные звезды
зои кравиц
роберт паттинсон
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В Сети появился новый трейлер к фильму "Бэтмена", где главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Зои Кравиц.Новый трейлер посвящен отношениям главных героев – Бэтмена, которого сыграл Паттинсон, и Женщины-кошки, в роли которой предстала Кравиц.В видеоролике также показана эпичная погоня Бэтмена за его главным врагом – Пингвином. В киноленте также снялись Джеффри Райт, Питер Сарсгаард, Колин Фаррелл, Пол Дано и другие.Ранее сообщалось, что зрителей ждет новый взгляд на культового персонажа вселенной DC. Оказывается, Роберт Паттинсон постарался придать герою сходство с лидером всемирно известной американской рок-группы Nirvana Куртом Кобейном.Об этих новых чертах супергероя рассказал режиссер и сценарист Мэтт Ривз. По его словам, у Паттинсона была цель сделать своего персонажа схожим с Куртом Кобейном.Мировая премьера ленты намечена на 2 марта 2022 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес, зарубежные звезды, зои кравиц, роберт паттинсон

Вышел новый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц – ВИДЕО

10:10 02.01.2022
© Pixabay / StockSnapПоиск каналов
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© Pixabay / StockSnap
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Натия Кварцхава
Все материалы
Мировая премьера нового "Бэтмена" режиссера и сценариста Мэтта Ривза запланирована на 2 марта
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В Сети появился новый трейлер к фильму "Бэтмена", где главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Зои Кравиц.
Новый трейлер посвящен отношениям главных героев – Бэтмена, которого сыграл Паттинсон, и Женщины-кошки, в роли которой предстала Кравиц.
В видеоролике также показана эпичная погоня Бэтмена за его главным врагом – Пингвином. В киноленте также снялись Джеффри Райт, Питер Сарсгаард, Колин Фаррелл, Пол Дано и другие.
Ранее сообщалось, что зрителей ждет новый взгляд на культового персонажа вселенной DC. Оказывается, Роберт Паттинсон постарался придать герою сходство с лидером всемирно известной американской рок-группы Nirvana Куртом Кобейном.
Об этих новых чертах супергероя рассказал режиссер и сценарист Мэтт Ривз. По его словам, у Паттинсона была цель сделать своего персонажа схожим с Куртом Кобейном.
Мировая премьера ленты намечена на 2 марта 2022 года.
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