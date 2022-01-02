https://sputnik-georgia.ru/20220102/vyshel-novyy-treyler-betmena-s-robertom-pattinsonom-i-zoi-kravits--video-263212106.html
Вышел новый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц – ВИДЕО
Вышел новый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц – ВИДЕО
Мировая премьера нового "Бэтмена" режиссера и сценариста Мэтта Ривза запланирована на 2 марта
2022-01-02T10:10+0400
2022-01-02T10:10+0400
2022-01-02T10:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
зарубежные звезды
зои кравиц
роберт паттинсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24195/42/241954280_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_4d75720a978cf948fe25c540640b41f3.jpg
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В Сети появился новый трейлер к фильму "Бэтмена", где главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Зои Кравиц.Новый трейлер посвящен отношениям главных героев – Бэтмена, которого сыграл Паттинсон, и Женщины-кошки, в роли которой предстала Кравиц.В видеоролике также показана эпичная погоня Бэтмена за его главным врагом – Пингвином. В киноленте также снялись Джеффри Райт, Питер Сарсгаард, Колин Фаррелл, Пол Дано и другие.Ранее сообщалось, что зрителей ждет новый взгляд на культового персонажа вселенной DC. Оказывается, Роберт Паттинсон постарался придать герою сходство с лидером всемирно известной американской рок-группы Nirvana Куртом Кобейном.Об этих новых чертах супергероя рассказал режиссер и сценарист Мэтт Ривз. По его словам, у Паттинсона была цель сделать своего персонажа схожим с Куртом Кобейном.Мировая премьера ленты намечена на 2 марта 2022 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24195/42/241954280_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_861d34887f9c4acbe1e6ada46952ed2a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
шоу-бизнес, зарубежные звезды, зои кравиц, роберт паттинсон
Вышел новый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц – ВИДЕО
Мировая премьера нового "Бэтмена" режиссера и сценариста Мэтта Ривза запланирована на 2 марта
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В Сети появился новый трейлер к фильму "Бэтмена", где главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Зои Кравиц.
Новый трейлер посвящен отношениям главных героев – Бэтмена, которого сыграл Паттинсон, и Женщины-кошки, в роли которой предстала Кравиц.
В видеоролике также показана эпичная погоня Бэтмена за его главным врагом – Пингвином. В киноленте также снялись Джеффри Райт, Питер Сарсгаард, Колин Фаррелл, Пол Дано и другие.
Ранее сообщалось, что зрителей ждет новый взгляд на культового персонажа вселенной DC. Оказывается, Роберт Паттинсон постарался придать герою сходство с лидером всемирно известной американской рок-группы Nirvana Куртом Кобейном.
Об этих новых чертах супергероя рассказал режиссер и сценарист Мэтт Ривз. По его словам, у Паттинсона была цель сделать своего персонажа схожим с Куртом Кобейном.
Мировая премьера ленты намечена на 2 марта 2022 года.
Шок!
Новый Бэтмен будет похож на Курта Кобейна?
Редкий момент
: Роберт Паттинсон вышел в свет с возлюбленной-моделью
Самый красивый мужчина в мире
по стандарту "золотого сечения" - фото
Кристен Стюарт решила жениться на своей возлюбленной
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.