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https://sputnik-georgia.ru/20220103/eto-kto-loboda-rezko-smenila-imidzh-i-poklonniki-ee-ne-uznali-263346498.html
Это кто? Лобода резко сменила имидж и поклонники ее не узнали
Это кто? Лобода резко сменила имидж и поклонники ее не узнали
Необычный новогодний образ звезды российской эстрады удивил всех фанатов – такую Лободу мы еще не видели 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T15:23+0400
2022-01-03T15:23+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода удивила фанатов перед Новым годом – звезда резко сменила имидж и стала практически неузнаваемой.Фанаты 39-летней Лободы привыкли видеть артистку со светлыми волосами. Но вот сама певица не против окунуться в прошлое и вспомнить, какой была во времена "ВИА Гры". Недавно звезда показала серию снимков, которые поразили всех подписчиков в Инстаграм.Перед Новым годом Лобода показала себя в новом имидже и попрощалась с прошлым годом."Чао, 2021", – подписала фото звезда и шокировала всех фанатов.Спустя время все поняли, что на такие кардинальные перемены Лобода решилась ради съемок в праздничном выпуске шоу "Вечерний Ургант". На площадке Светлана появилась в ярком, сияющем наряде с оголенным животом и в шубе."Не узнать", "Обалдеть, брюнетка", "Светлый цвет тебе идет больше", "Чертовка", "Это Света?", "С ума сойти. Богатой будете", "Это кто?" – прокомментировали в Сети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, в мире, шоу-бизнес

Это кто? Лобода резко сменила имидж и поклонники ее не узнали

15:23 03.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Lizova / Перейти в фотобанкСветлана Лобода на открытии конкурса "Новая волна - 2019" в Сочи
Светлана Лобода на открытии конкурса Новая волна - 2019 в Сочи - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Lizova
/
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Необычный новогодний образ звезды российской эстрады удивил всех фанатов – такую Лободу мы еще не видели
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода удивила фанатов перед Новым годом – звезда резко сменила имидж и стала практически неузнаваемой.
Фанаты 39-летней Лободы привыкли видеть артистку со светлыми волосами. Но вот сама певица не против окунуться в прошлое и вспомнить, какой была во времена "ВИА Гры". Недавно звезда показала серию снимков, которые поразили всех подписчиков в Инстаграм.
Перед Новым годом Лобода показала себя в новом имидже и попрощалась с прошлым годом.
"Чао, 2021", – подписала фото звезда и шокировала всех фанатов.
Спустя время все поняли, что на такие кардинальные перемены Лобода решилась ради съемок в праздничном выпуске шоу "Вечерний Ургант". На площадке Светлана появилась в ярком, сияющем наряде с оголенным животом и в шубе.
"Не узнать", "Обалдеть, брюнетка", "Светлый цвет тебе идет больше", "Чертовка", "Это Света?", "С ума сойти. Богатой будете", "Это кто?" – прокомментировали в Сети.

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