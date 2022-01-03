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Это кто? Лобода резко сменила имидж и поклонники ее не узнали
© photo: Sputnik / Ekaterina Lizova / Перейти в фотобанкСветлана Лобода на открытии конкурса "Новая волна - 2019" в Сочи
© photo: Sputnik / Ekaterina Lizova/
Необычный новогодний образ звезды российской эстрады удивил всех фанатов – такую Лободу мы еще не видели
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода удивила фанатов перед Новым годом – звезда резко сменила имидж и стала практически неузнаваемой.
Фанаты 39-летней Лободы привыкли видеть артистку со светлыми волосами. Но вот сама певица не против окунуться в прошлое и вспомнить, какой была во времена "ВИА Гры". Недавно звезда показала серию снимков, которые поразили всех подписчиков в Инстаграм.
Перед Новым годом Лобода показала себя в новом имидже и попрощалась с прошлым годом.
"Чао, 2021", – подписала фото звезда и шокировала всех фанатов.
Спустя время все поняли, что на такие кардинальные перемены Лобода решилась ради съемок в праздничном выпуске шоу "Вечерний Ургант". На площадке Светлана появилась в ярком, сияющем наряде с оголенным животом и в шубе.
"Не узнать", "Обалдеть, брюнетка", "Светлый цвет тебе идет больше", "Чертовка", "Это Света?", "С ума сойти. Богатой будете", "Это кто?" – прокомментировали в Сети.
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