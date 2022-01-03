https://sputnik-georgia.ru/20220103/eto-kto-loboda-rezko-smenila-imidzh-i-poklonniki-ee-ne-uznali-263346498.html

Это кто? Лобода резко сменила имидж и поклонники ее не узнали

Это кто? Лобода резко сменила имидж и поклонники ее не узнали

Необычный новогодний образ звезды российской эстрады удивил всех фанатов – такую Лободу мы еще не видели 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T15:23+0400

2022-01-03T15:23+0400

2022-01-03T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода удивила фанатов перед Новым годом – звезда резко сменила имидж и стала практически неузнаваемой.Фанаты 39-летней Лободы привыкли видеть артистку со светлыми волосами. Но вот сама певица не против окунуться в прошлое и вспомнить, какой была во времена "ВИА Гры". Недавно звезда показала серию снимков, которые поразили всех подписчиков в Инстаграм.Перед Новым годом Лобода показала себя в новом имидже и попрощалась с прошлым годом."Чао, 2021", – подписала фото звезда и шокировала всех фанатов.Спустя время все поняли, что на такие кардинальные перемены Лобода решилась ради съемок в праздничном выпуске шоу "Вечерний Ургант". На площадке Светлана появилась в ярком, сияющем наряде с оголенным животом и в шубе."Не узнать", "Обалдеть, брюнетка", "Светлый цвет тебе идет больше", "Чертовка", "Это Света?", "С ума сойти. Богатой будете", "Это кто?" – прокомментировали в Сети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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