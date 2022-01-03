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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220103/tiktoker-pokazal-kak-budet-vyglyadet-v-starosti-morgenshtern--foto-263309411.html
Тиктокер показал, как будет выглядеть в старости Моргенштерн – ФОТО
Тиктокер показал, как будет выглядеть в старости Моргенштерн – ФОТО
Фанату скандального рэпера стало интересно - как будет выглядеть звезда российского хип-хопа в старости
2022-01-03T07:09+0400
2022-01-03T07:09+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
элджей
моргенштерн
российский шоу-бизнес
оксимирон (oxxxymiron )
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Тиктокер под ником screamak продемонстрировал, как мог бы выглядеть в старости звезда российского хип-хопа Моргенштерн. Соответствующий коллаж он опубликовал на своем аккаунте в TikTok.Видео с Моргенштерном набрало за сутки около двух миллионов просмотров. Блогер "состарил" лицо знаменитости с помощью специального фильтра.Так же тиктокер "поэкспериментировал" с рэперами Элджеем и Оксимироном. Он отредактировал современные снимки артистов, придав им атмосферу последних десятилетий 20-го века, после чего "состарил" музыкантов, поместив их в современность.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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элджей, моргенштерн, российский шоу-бизнес, оксимирон (oxxxymiron )

Тиктокер показал, как будет выглядеть в старости Моргенштерн – ФОТО

07:09 03.01.2022
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкМоргенштерн на премии МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"
Моргенштерн на премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало света - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2022
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Фанату скандального рэпера стало интересно, как будет выглядеть звезда российского хип-хопа в старости
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Тиктокер под ником screamak продемонстрировал, как мог бы выглядеть в старости звезда российского хип-хопа Моргенштерн. Соответствующий коллаж он опубликовал на своем аккаунте в TikTok.
Видео с Моргенштерном набрало за сутки около двух миллионов просмотров. Блогер "состарил" лицо знаменитости с помощью специального фильтра.
 
Так же тиктокер "поэкспериментировал" с рэперами Элджеем и Оксимироном. Он отредактировал современные снимки артистов, придав им атмосферу последних десятилетий 20-го века, после чего "состарил" музыкантов, поместив их в современность.
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