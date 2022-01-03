https://sputnik-georgia.ru/20220103/tiktoker-pokazal-kak-budet-vyglyadet-v-starosti-morgenshtern--foto-263309411.html

Тиктокер показал, как будет выглядеть в старости Моргенштерн – ФОТО

Тиктокер показал, как будет выглядеть в старости Моргенштерн – ФОТО

Фанату скандального рэпера стало интересно - как будет выглядеть звезда российского хип-хопа в старости

2022-01-03T07:09+0400

2022-01-03T07:09+0400

2022-01-03T07:09+0400

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моргенштерн

российский шоу-бизнес

оксимирон (oxxxymiron )

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Тиктокер под ником screamak продемонстрировал, как мог бы выглядеть в старости звезда российского хип-хопа Моргенштерн. Соответствующий коллаж он опубликовал на своем аккаунте в TikTok.Видео с Моргенштерном набрало за сутки около двух миллионов просмотров. Блогер "состарил" лицо знаменитости с помощью специального фильтра.Так же тиктокер "поэкспериментировал" с рэперами Элджеем и Оксимироном. Он отредактировал современные снимки артистов, придав им атмосферу последних десятилетий 20-го века, после чего "состарил" музыкантов, поместив их в современность.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

элджей, моргенштерн, российский шоу-бизнес, оксимирон (oxxxymiron )