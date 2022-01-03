https://sputnik-georgia.ru/20220103/tiktoker-pokazal-kak-budet-vyglyadet-v-starosti-morgenshtern--foto-263309411.html
Тиктокер показал, как будет выглядеть в старости Моргенштерн – ФОТО
Тиктокер показал, как будет выглядеть в старости Моргенштерн – ФОТО
Фанату скандального рэпера стало интересно - как будет выглядеть звезда российского хип-хопа в старости
2022-01-03T07:09+0400
2022-01-03T07:09+0400
2022-01-03T07:09+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
элджей
моргенштерн
российский шоу-бизнес
оксимирон (oxxxymiron )
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/07/251953074_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_e7506f88bd7241eb322cfe6dfb9dfb48.jpg
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Тиктокер под ником screamak продемонстрировал, как мог бы выглядеть в старости звезда российского хип-хопа Моргенштерн. Соответствующий коллаж он опубликовал на своем аккаунте в TikTok.Видео с Моргенштерном набрало за сутки около двух миллионов просмотров. Блогер "состарил" лицо знаменитости с помощью специального фильтра.Так же тиктокер "поэкспериментировал" с рэперами Элджеем и Оксимироном. Он отредактировал современные снимки артистов, придав им атмосферу последних десятилетий 20-го века, после чего "состарил" музыкантов, поместив их в современность.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/07/251953074_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d0fd9daf3fd433ae24006c2513762266.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
элджей, моргенштерн, российский шоу-бизнес, оксимирон (oxxxymiron )
Тиктокер показал, как будет выглядеть в старости Моргенштерн – ФОТО
Фанату скандального рэпера стало интересно, как будет выглядеть звезда российского хип-хопа в старости
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik.
Тиктокер под ником screamak продемонстрировал, как мог бы выглядеть в старости звезда российского хип-хопа Моргенштерн. Соответствующий коллаж он опубликовал на своем аккаунте в TikTok
.
Видео с Моргенштерном набрало за сутки около двух миллионов просмотров. Блогер "состарил" лицо знаменитости с помощью специального фильтра.
Так же тиктокер "поэкспериментировал" с рэперами Элджеем и Оксимироном. Он отредактировал современные снимки артистов, придав им атмосферу последних десятилетий 20-го века, после чего "состарил" музыкантов, поместив их в современность.
"Хорош уже
" – Моргенштерн ответил на обвинения Екатерины Мизулиной
"Фрик ужасный": в Госдуме сравнили рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.