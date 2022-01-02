https://sputnik-georgia.ru/20220102/maksim-etot-god-zastavil-otgorodit-ot-sebya-90-vsego-svoego-obscheniya-263309893.html

МакSим: "Этот год заставил отгородить от себя 90% всего своего общения"

МакSим: "Этот год заставил отгородить от себя 90% всего своего общения"

Певица подвела итоги ушедшего года, в который она чуть не попрощалась с жизнью

2022-01-02T18:01+0400

2022-01-02T18:01+0400

2022-01-02T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Певица МакSим высказалась об уходящем годе, отметил, что в этом году она отгородила себя от многих людей. Этот год МакSим перенесла тяжело, ведь два месяца она провела в искусственной коме из-за осложнений коронавируса. Тогда многие стали поддерживать певицу, надеясь, что она выживет, но были и те, кто не совсем лестно отзывался о ней даже в этот момент, надеясь на пиар. Поэтому артистке пришлось распрощаться с некоторыми людьми из своей жизни, однако к подобным переменам она относится позитивно, ведь теперь может сосредоточиться только на самых близких. "Этот год мне преподнес гору сюрпризов и заставил отгородиться от 90% своего общения. И при этом нет ни обиды, ни злости, наоборот – такая легкость на душе! Желаю всем встретить 2022-й с чистым и открытым сердцем!" – поделилась артистка. В июне этого года МакSим попала в больницу с 40% поражением легких. Состояние певицы ухудшалось с каждым днем, врачи не давали никаких прогнозов. Однако артистке удалось победить болезнь и выкарабкаться.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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