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В семье Кардашьян пополнение? Фанаты подметили детскую бутылочку на фото Трэвиса Баркера
© AFP / ANGELA WEISS Кортни Кардашьян и Дэвид Баркер
© AFP / ANGELA WEISS
Звездное семейство Кардашьян-Дженнер, похоже, растет просто на глазах
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Семью Кардашьян-Дженнер заподозрили в пополнении из-за детской бутылочки на фото бойфренда Кортни Кардашьян Трэвиса Баркера.
Трэвис Баркер опубликовал фото в сторис в Instagram-аккаунте, которое по началу казалось обычным: артист показал, как проводит свой вечер за просмотром фильма "Гринч – похититель Рождества". Но внимание привлекла маленькая деталь – детская бутылочка на столе.
Интересно, что у Кортни и Трэвиса детей нет, а дети пары с прошлых браков уже взрослые. "Подозрения" пали на младшую Дженнер – Кайли, которая ждала второго ребенка.
В сентябре Кайли подтвердила, что ждет второго ребенка от Трэвиса Скотта. Девушка скрывала свою беременность, поэтому сейчас трудно определить на каком она месяце. Многие предполагают, что Дженнер уже родила втайне от всех.
Также некоторые фолловеры предполагают, что бутылочка и вовсе может принадлежать дочери Кайли трехлетней Сторми.
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