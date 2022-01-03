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Не Кейт: Елизавета II намекнула, кто станет следующей королевой Британии
Не Кейт: Елизавета II намекнула, кто станет следующей королевой Британии
Королева Великобритании даровал жене старшего сына титул Дамы Благороднейшего ордена Подвязки 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T13:59+0400
2022-01-03T13:59+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Перед Новым годом королева Британии приняла неожиданное решение и поспешила поделиться им с публикой.Елизавета II приняла неожиданное решение перед Новым 2022 годом – монарх намекнула, кто станет следующей королевой Британии, и это не Кейт Миддлтон.Накануне Нового года Елизавета II сделала неожиданный жест в сторону жены принца Чарльза – Камиллы Паркер-Боулз. Королева даровала возлюбленной сына новый титул – Дамы Благороднейшего ордена Подвязки, и таким образом доказала, что видит ее в еще более важном для Британии статусе.Таким образом королева намекнула, кто станет следующей королевой Британии и удивила всех поклонников королевства.Фанаты удивились, так как были уверены, что следующей королевой станет Кейт Миддлтон, которая всегда была любимицей Елизаветы II, в отличии от Камиллы. Ходили слухи, что королева открыто не принимает жену своего старшего сына. К тому же, Кейт давно работала на репутацию и показывала себя с лучшей стороны, вдохновляя фанатов своим стилем, умением вести переговоры и заниматься благотворительностью.Теперь эксперты уверены, что таким образом королева расставила приоритеты и показала, что наконец приняла Камиллу и видит ее на своем месте.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, великобритания, светская хроника

Не Кейт: Елизавета II намекнула, кто станет следующей королевой Британии

13:59 03.01.2022
© REUTERSКоролева Великобритании Елизавета
Королева Великобритании Елизавета - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2022
© REUTERS
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Королева Великобритании даровал жене старшего сына титул Дамы Благороднейшего ордена Подвязки
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Перед Новым годом королева Британии приняла неожиданное решение и поспешила поделиться им с публикой.
Елизавета II приняла неожиданное решение перед Новым 2022 годом – монарх намекнула, кто станет следующей королевой Британии, и это не Кейт Миддлтон.
Накануне Нового года Елизавета II сделала неожиданный жест в сторону жены принца Чарльза – Камиллы Паркер-Боулз. Королева даровала возлюбленной сына новый титул – Дамы Благороднейшего ордена Подвязки, и таким образом доказала, что видит ее в еще более важном для Британии статусе.
Таким образом королева намекнула, кто станет следующей королевой Британии и удивила всех поклонников королевства.
Фанаты удивились, так как были уверены, что следующей королевой станет Кейт Миддлтон, которая всегда была любимицей Елизаветы II, в отличии от Камиллы. Ходили слухи, что королева открыто не принимает жену своего старшего сына. К тому же, Кейт давно работала на репутацию и показывала себя с лучшей стороны, вдохновляя фанатов своим стилем, умением вести переговоры и заниматься благотворительностью.
Теперь эксперты уверены, что таким образом королева расставила приоритеты и показала, что наконец приняла Камиллу и видит ее на своем месте.

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