https://sputnik-georgia.ru/20220103/novogodniy-konfuz-mayli-sayrus-nechayanno-ogolilas-vo-vremya-vystupleniya-263348359.html

Новогодний конфуз: Майли Сайрус нечаянно оголилась во время выступления

Новогодний конфуз: Майли Сайрус нечаянно оголилась во время выступления

Появление поп-звезды стало едва ли не самым ярким эпизодом праздничного шоу и вызвало ажиотаж в соцсетях 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T16:20+0400

2022-01-03T16:20+0400

2022-01-03T16:20+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

в мире

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/03/263348317_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_40bebbc4dac79b55ca49e57fdfef7fa8.jpg

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Американская певица Майли Сайрус оконфузилась во время новогоднего выступления – певица нечаянно оголилась на публике.Новогодний концерт телеканала NBC запомнился всем зрителям. И дело не в популярных артистках, впечатляющих спецэффектах и праздничной атмосфере, а в костюме ведущей – певицы Майли Сайрус.29-летняя поп-звезда попала в неловкую ситуацию. Как только пробили новогодние куранты, а звезда начала петь песню Party In The USA, ее серебристый топ расстегнулся.К счастью, звезда проявила ловкость и успела спасти ситуацию, поймав верх наряда. Шокированная певица убежала за кулисы, в то время как ее группа и бэк-вокал продолжили выступать. Через минуту Майли вернулась на сцену в винном пиджаке на голое тело.После концерта, Сайрус прокомментировала конфуз, отметив, что шоу было "гибким" и сказала спасибо поклонникам за то, что они с пониманием отнеслись к ее "драме"."Мы все научились ожидать неожиданного", – отметила звезда.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, шоу-бизнес