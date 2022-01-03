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Новогодний конфуз: Майли Сайрус нечаянно оголилась во время выступления
© AP Photo / Doug BencМайли Сайрус
© AP Photo / Doug Benc
Появление поп-звезды стало едва ли не самым ярким эпизодом праздничного шоу и вызвало ажиотаж в соцсетях
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Американская певица Майли Сайрус оконфузилась во время новогоднего выступления – певица нечаянно оголилась на публике.
Новогодний концерт телеканала NBC запомнился всем зрителям. И дело не в популярных артистках, впечатляющих спецэффектах и праздничной атмосфере, а в костюме ведущей – певицы Майли Сайрус.
29-летняя поп-звезда попала в неловкую ситуацию. Как только пробили новогодние куранты, а звезда начала петь песню Party In The USA, ее серебристый топ расстегнулся.
К счастью, звезда проявила ловкость и успела спасти ситуацию, поймав верх наряда.
К счастью, звезда проявила ловкость и успела спасти ситуацию, поймав верх наряда.
Шокированная певица убежала за кулисы, в то время как ее группа и бэк-вокал продолжили выступать. Через минуту Майли вернулась на сцену в винном пиджаке на голое тело.
После концерта, Сайрус прокомментировала конфуз, отметив, что шоу было "гибким" и сказала спасибо поклонникам за то, что они с пониманием отнеслись к ее "драме".
"Мы все научились ожидать неожиданного", – отметила звезда.
"Мы все научились ожидать неожиданного", – отметила звезда.
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