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https://sputnik-georgia.ru/20220103/novogodniy-konfuz-mayli-sayrus-nechayanno-ogolilas-vo-vremya-vystupleniya-263348359.html
Новогодний конфуз: Майли Сайрус нечаянно оголилась во время выступления
Новогодний конфуз: Майли Сайрус нечаянно оголилась во время выступления
Появление поп-звезды стало едва ли не самым ярким эпизодом праздничного шоу и вызвало ажиотаж в соцсетях 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T16:20+0400
2022-01-03T16:20+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Американская певица Майли Сайрус оконфузилась во время новогоднего выступления – певица нечаянно оголилась на публике.Новогодний концерт телеканала NBC запомнился всем зрителям. И дело не в популярных артистках, впечатляющих спецэффектах и праздничной атмосфере, а в костюме ведущей – певицы Майли Сайрус.29-летняя поп-звезда попала в неловкую ситуацию. Как только пробили новогодние куранты, а звезда начала петь песню Party In The USA, ее серебристый топ расстегнулся.К счастью, звезда проявила ловкость и успела спасти ситуацию, поймав верх наряда. Шокированная певица убежала за кулисы, в то время как ее группа и бэк-вокал продолжили выступать. Через минуту Майли вернулась на сцену в винном пиджаке на голое тело.После концерта, Сайрус прокомментировала конфуз, отметив, что шоу было "гибким" и сказала спасибо поклонникам за то, что они с пониманием отнеслись к ее "драме"."Мы все научились ожидать неожиданного", – отметила звезда.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Новогодний конфуз: Майли Сайрус нечаянно оголилась во время выступления

16:20 03.01.2022
© AP Photo / Doug BencМайли Сайрус
Майли Сайрус - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2022
© AP Photo / Doug Benc
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Появление поп-звезды стало едва ли не самым ярким эпизодом праздничного шоу и вызвало ажиотаж в соцсетях
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Американская певица Майли Сайрус оконфузилась во время новогоднего выступления – певица нечаянно оголилась на публике.
Новогодний концерт телеканала NBC запомнился всем зрителям. И дело не в популярных артистках, впечатляющих спецэффектах и праздничной атмосфере, а в костюме ведущей – певицы Майли Сайрус.
29-летняя поп-звезда попала в неловкую ситуацию. Как только пробили новогодние куранты, а звезда начала петь песню Party In The USA, ее серебристый топ расстегнулся.
К счастью, звезда проявила ловкость и успела спасти ситуацию, поймав верх наряда.
Шокированная певица убежала за кулисы, в то время как ее группа и бэк-вокал продолжили выступать. Через минуту Майли вернулась на сцену в винном пиджаке на голое тело.
После концерта, Сайрус прокомментировала конфуз, отметив, что шоу было "гибким" и сказала спасибо поклонникам за то, что они с пониманием отнеслись к ее "драме".
"Мы все научились ожидать неожиданного", – отметила звезда.

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