Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220101/ey-ne-nuzhno-nazyvat-sebya-pevitsey-lazarev-o-vokalnykh-dannykh-buzovoy-263255381.html
"Ей не нужно называть себя певицей": Лазарев о вокальных данных Бузовой
"Ей не нужно называть себя певицей": Лазарев о вокальных данных Бузовой
Исполнители, не обладающие сильным голосом, могут выступать на сцене, но для него они не певцы, а артисты, заявил Лазарев
2022-01-01T16:01+0400
2022-01-01T16:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
сергей лазарев
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24515/78/245157844_0:280:2678:1786_1920x0_80_0_0_7cddfe50238dfdead5b51f5067dfed12.jpg
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Российский певец Сергей Лазарев оценил вокальные данные Ольги Бузовой, назвав ее слабым вокалистом.Лазарев стал гостем YouTube-шоу "Музыкалити", во время которого прокомментировал вокальные способности Бузовой."Можно по-разному относиться к Ольге Бузовой. Она очень яркий персонаж в шоу-бизнесе, из каждого выхода делающий перформанс. Она сильно верит в себя, во все, что делает, с ней работает большая команда. Конечно, иногда это "ту мач". Мы с ней пару раз пересекались. Она в жизни юморная, классная девчонка. Но считаю, что все-таки она не певица, а шоувумен. А певицей себя называть не надо. Я ей об этом говорил в лицо. Она персонаж… Может быть, артистка. Не знаю, как ее назвать…" – сказал Лазарев.Так же Сергей исключил из ряда "истинных музыкантов" и бывшего бойфренда Ольги Давида Манукяна, более известного как Дава.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24515/78/245157844_340:351:2253:1786_1920x0_80_0_0_282031438c121bb5b27369c5de1b6a4d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ольга бузова, сергей лазарев, российский шоу-бизнес

"Ей не нужно называть себя певицей": Лазарев о вокальных данных Бузовой

16:01 01.01.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov / Перейти в фотобанкП/к, посвященная конкурсу "Евровидение - 2019"
П/к, посвященная конкурсу Евровидение - 2019 - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Исполнители, не обладающие сильным голосом, могут выступать на сцене, но для него они не певцы, а артисты, заявил Лазарев
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Российский певец Сергей Лазарев оценил вокальные данные Ольги Бузовой, назвав ее слабым вокалистом.
Лазарев стал гостем YouTube-шоу "Музыкалити", во время которого прокомментировал вокальные способности Бузовой.
"Можно по-разному относиться к Ольге Бузовой. Она очень яркий персонаж в шоу-бизнесе, из каждого выхода делающий перформанс. Она сильно верит в себя, во все, что делает, с ней работает большая команда. Конечно, иногда это "ту мач". Мы с ней пару раз пересекались. Она в жизни юморная, классная девчонка. Но считаю, что все-таки она не певица, а шоувумен. А певицей себя называть не надо. Я ей об этом говорил в лицо. Она персонаж… Может быть, артистка. Не знаю, как ее назвать…" – сказал Лазарев.
Певец подчеркнул, что звезды, не обладающие сильным голосом, могут выступать на сцене, однако для него они не певцы, а артисты.
Так же Сергей исключил из ряда "истинных музыкантов" и бывшего бойфренда Ольги Давида Манукяна, более известного как Дава.
Читайте также:
Ждала момента: Бузова показала новогоднюю фотосессию без юбки – ФОТО
Ольга Бузова "покинула" Инстаграм и легла в больницу
"После той вечеринки": стало известно, как Бузова на самом деле стала звездой
"Оля может все, что угодно!": Бузова спела "Катюшу" для боксеров
"Нет табу": Бузова рассказала, кто может стать ее новым бойфрендом
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:31Победителем 10 сезона "Ничиери" стал водитель экскаватора – видео
15:58Новогодний фейерверк над Тбилиси: небо озарили тысячи салютов - видео
15:31Новый год в космосе впервые в истории встретили сразу 10 человек
15:01Топ-10 самых красивых елок городов Грузии. ФОТО
14:31Чиновникам, воспитателям детсадов и работникам скорой помощи с 1 января повышены зарплаты
14:01Кому повысили социальные пособия с 1 января 2022 года
13:00Сторонники и члены "Нацдвижения" прекратили массовую голодовку
12:30Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 103
12:00К Земле летят сразу два потенциально опасных астероида
11:31В Грузии начались официальные выходные
11:02От закатов Батуми до Netflix: главные культурные достижения Грузии в 2021 году
10:32В Грузии выросли пенсии с 1 января
09:36Курс лари на субботу – 3,0892 GEL/$1
09:01Какие новшества вступили в силу в Грузии с приходом Нового года
01:08Пострадавшие от пиротехники жители Грузии уже стали поступать в ожоговый центр
00:39Радость и трудности приходят и уходят: Патриарх Грузии поздравил с Новым годом
00:20Мы должны научиться слышать друг друга: президент Грузии поздравила с Новым годом
00:10Премьер Грузии: 2022 год будет годом прогресса, процветания и развития для Грузии
ВчераТбилисская водораспределительная компания меняет владельца
ВчераЧто поручил премьер Грузии министерству экономики на 2022 год