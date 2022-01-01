https://sputnik-georgia.ru/20220101/ey-ne-nuzhno-nazyvat-sebya-pevitsey-lazarev-o-vokalnykh-dannykh-buzovoy-263255381.html

"Ей не нужно называть себя певицей": Лазарев о вокальных данных Бузовой

"Ей не нужно называть себя певицей": Лазарев о вокальных данных Бузовой

Исполнители, не обладающие сильным голосом, могут выступать на сцене, но для него они не певцы, а артисты, заявил Лазарев

2022-01-01T16:01+0400

2022-01-01T16:01+0400

2022-01-01T16:01+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ольга бузова

сергей лазарев

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24515/78/245157844_0:280:2678:1786_1920x0_80_0_0_7cddfe50238dfdead5b51f5067dfed12.jpg

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Российский певец Сергей Лазарев оценил вокальные данные Ольги Бузовой, назвав ее слабым вокалистом.Лазарев стал гостем YouTube-шоу "Музыкалити", во время которого прокомментировал вокальные способности Бузовой."Можно по-разному относиться к Ольге Бузовой. Она очень яркий персонаж в шоу-бизнесе, из каждого выхода делающий перформанс. Она сильно верит в себя, во все, что делает, с ней работает большая команда. Конечно, иногда это "ту мач". Мы с ней пару раз пересекались. Она в жизни юморная, классная девчонка. Но считаю, что все-таки она не певица, а шоувумен. А певицей себя называть не надо. Я ей об этом говорил в лицо. Она персонаж… Может быть, артистка. Не знаю, как ее назвать…" – сказал Лазарев.Так же Сергей исключил из ряда "истинных музыкантов" и бывшего бойфренда Ольги Давида Манукяна, более известного как Дава.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ольга бузова, сергей лазарев, российский шоу-бизнес