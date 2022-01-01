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"Ей не нужно называть себя певицей": Лазарев о вокальных данных Бузовой
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov / Перейти в фотобанкП/к, посвященная конкурсу "Евровидение - 2019"
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov/
Исполнители, не обладающие сильным голосом, могут выступать на сцене, но для него они не певцы, а артисты, заявил Лазарев
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Российский певец Сергей Лазарев оценил вокальные данные Ольги Бузовой, назвав ее слабым вокалистом.
Лазарев стал гостем YouTube-шоу "Музыкалити", во время которого прокомментировал вокальные способности Бузовой.
"Можно по-разному относиться к Ольге Бузовой. Она очень яркий персонаж в шоу-бизнесе, из каждого выхода делающий перформанс. Она сильно верит в себя, во все, что делает, с ней работает большая команда. Конечно, иногда это "ту мач". Мы с ней пару раз пересекались. Она в жизни юморная, классная девчонка. Но считаю, что все-таки она не певица, а шоувумен. А певицей себя называть не надо. Я ей об этом говорил в лицо. Она персонаж… Может быть, артистка. Не знаю, как ее назвать…" – сказал Лазарев.
Певец подчеркнул, что звезды, не обладающие сильным голосом, могут выступать на сцене, однако для него они не певцы, а артисты.
Так же Сергей исключил из ряда "истинных музыкантов" и бывшего бойфренда Ольги Давида Манукяна, более известного как Дава.
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