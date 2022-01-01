https://sputnik-georgia.ru/20220101/tom-kholland-rasskazal-pikantnye-podrobnosti-o-svoem-romane-s-zendeey-263208136.html

Том Холланд рассказал пикантные подробности о своем романе с Зендеей

Том Холланд рассказал пикантные подробности о своем романе с Зендеей

Низкий рост – не помеха, тем более когда у тебя есть такая огромная харизма. Согласны?! 01.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-01T10:10+0400

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Американский актер Том Холланд "выдал" подробность из личной жизни с коллегой и возлюбленной Зендеей, просто поставив лайк на один из постов в Instagram.Том и Зендея официально подтвердили свои отношения осенью этого года, теперь поклонники интересуются подробностями из личной жизни пары.И вот, на радость многим, Том Холланд косвенно рассказал о пикантной детали романа. Дело в том, что Том поставил лайк посту, в котором написано: "Научно доказано, что низкие мужчины занимаются сексом гораздо больше остальных".По мнению поклонников, так Холланд намекнул, что рост для возлюбленных не имеет значения. Известно, что Зендея выше Тома на несколько сантиметров, самих актеров эта разница не смущает.Слухи о романе Зендеи и Тома начали появляется еще четыре года назад, когда актеры снимались в фильме "Человек паук: Возвращение домой".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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светская хроника, зарубежные звезды, зендея, том холланд