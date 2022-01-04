https://sputnik-georgia.ru/20220104/bez-obyavleniya-voyny-britni-spirs-otpisalas-ot-sestry-v-instagram--263369990.html

Без объявления войны: Бритни Спирс отписалась от сестры в Instagram

Без объявления войны: Бритни Спирс отписалась от сестры в Instagram

Популярная певица решила начать год с тяжелой артиллерии – звезда "подчистила" своих подписчиков в соцсетях 04.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-04T17:31+0400

2022-01-04T17:31+0400

2022-01-04T17:31+0400

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бритни спирс

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс по-особенному начала 2022 год – звезда демонстративно отписалась от родной сестры в Instagram. Ходят слухи, что Бритни так и не наладила отношения со своей младшей сестрой Джейми Линн Спирс. Певица решила пойти до последнего и полностью удалить родственницу из своей жизни. На днях Бритни резко отписалась от сестры в соцсетях, что сразу же заметили все подписчики. А вот младшая Спирс не стала уподобляться старшей и не спешит отменять подписку. Поклонники решили, что после освобождения из-под опеки отца, Бритни решила устроить настоящую "зачистку" в жизни. Звезда сконцентрировалась на своем эмоциональном здоровье, решила выйти замуж и избавиться от всего, что мешало ей прежде. Теперь певица следит за небольшим количеством аккаунтов – Спирс подписана на 48 человек. Среди них ее жених, а также коллеги Леди Гага, Мадонна, Пэрис Хилтон, Майли Сайрус, Селена Гомес и другие звезды, которые поддержали ее во время скандального судебного процесса. Тем временем сестра Бритни готовится к выходу своей первой книги. Девушка написала мемуары, посвященные своим отношениям со звездной сестрой. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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