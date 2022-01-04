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https://sputnik-georgia.ru/20220104/bez-obyavleniya-voyny-britni-spirs-otpisalas-ot-sestry-v-instagram--263369990.html
Без объявления войны: Бритни Спирс отписалась от сестры в Instagram
Без объявления войны: Бритни Спирс отписалась от сестры в Instagram
Популярная певица решила начать год с тяжелой артиллерии – звезда "подчистила" своих подписчиков в соцсетях 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T17:31+0400
2022-01-04T17:31+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
бритни спирс
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс по-особенному начала 2022 год – звезда демонстративно отписалась от родной сестры в Instagram. Ходят слухи, что Бритни так и не наладила отношения со своей младшей сестрой Джейми Линн Спирс. Певица решила пойти до последнего и полностью удалить родственницу из своей жизни. На днях Бритни резко отписалась от сестры в соцсетях, что сразу же заметили все подписчики. А вот младшая Спирс не стала уподобляться старшей и не спешит отменять подписку. Поклонники решили, что после освобождения из-под опеки отца, Бритни решила устроить настоящую "зачистку" в жизни. Звезда сконцентрировалась на своем эмоциональном здоровье, решила выйти замуж и избавиться от всего, что мешало ей прежде. Теперь певица следит за небольшим количеством аккаунтов – Спирс подписана на 48 человек. Среди них ее жених, а также коллеги Леди Гага, Мадонна, Пэрис Хилтон, Майли Сайрус, Селена Гомес и другие звезды, которые поддержали ее во время скандального судебного процесса. Тем временем сестра Бритни готовится к выходу своей первой книги. Девушка написала мемуары, посвященные своим отношениям со звездной сестрой. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут &gt;&gt;&gt;Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес, бритни спирс

Без объявления войны: Бритни Спирс отписалась от сестры в Instagram

17:31 04.01.2022
© AFP / VALERIE MACONБритни Спирс
Бритни Спирс - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
© AFP / VALERIE MACON
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Популярная певица решила начать год с тяжелой артиллерии – звезда "подчистила" своих подписчиков в соцсетях
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс по-особенному начала 2022 год – звезда демонстративно отписалась от родной сестры в Instagram.
Ходят слухи, что Бритни так и не наладила отношения со своей младшей сестрой Джейми Линн Спирс. Певица решила пойти до последнего и полностью удалить родственницу из своей жизни.
На днях Бритни резко отписалась от сестры в соцсетях, что сразу же заметили все подписчики. А вот младшая Спирс не стала уподобляться старшей и не спешит отменять подписку.
Поклонники решили, что после освобождения из-под опеки отца, Бритни решила устроить настоящую "зачистку" в жизни. Звезда сконцентрировалась на своем эмоциональном здоровье, решила выйти замуж и избавиться от всего, что мешало ей прежде.
Теперь певица следит за небольшим количеством аккаунтов – Спирс подписана на 48 человек. Среди них ее жених, а также коллеги Леди Гага, Мадонна, Пэрис Хилтон, Майли Сайрус, Селена Гомес и другие звезды, которые поддержали ее во время скандального судебного процесса.
Тем временем сестра Бритни готовится к выходу своей первой книги. Девушка написала мемуары, посвященные своим отношениям со звездной сестрой.
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