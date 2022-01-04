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"Омикрон" в Грузии: число инфицированных растет
"Омикрон" в Грузии: число инфицированных растет
Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T15:44+0400
2022-01-04T15:44+0400
2022-01-04T15:44+0400
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. В Грузии подтверждено 148 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", об этом сообщает пресс-служба Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.Первые два случая инфицирования "омикроном" в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Оба случая завезены из-за пределов страны. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.За последние сутки в Грузии зарегистрировано 3 590 новых случая инфицирования COVID-19, скончались 67 человек,Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные, поэтому призывают населения соблюдать меры предосторожности.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
"Омикрон" в Грузии: число инфицированных растет
Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik.
В Грузии подтверждено 148 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", об этом сообщает
пресс-служба Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Первые два случая инфицирования "омикроном" в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Оба случая завезены из-за пределов страны. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.
"По состоянию на 3 января, лабораторно подтверждено 148 случаев заражения "омикроном", – говорится на сайте центра.
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 3 590 новых случая инфицирования COVID-19, скончались 67 человек,
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".
Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные, поэтому призывают населения соблюдать меры предосторожности.
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