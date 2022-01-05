Горящие здания и стрельба - беспорядки в Алма-Ате продолжаются
14:05 05.01.2022 (обновлено: 14:21 05.01.2022)
© AP Photo / Vladimir TretyakovГазовые протесты в Казахстане. Столкновения протестующих с полицией в Алма-Ате
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Власти Казахстана пообещали снизить стоимость топлива, но протесты все же не стихли
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Массовые протесты в Казахстане не утихают, в настоящее время в Алма-Ате горят здания акимата (мэрия), прокуратуры и правящей партии "Нур Отан", сообщает РИА Новости.
Кроме того, слышны выстрелы. На улицах горят машины.
При штурме акимата Алма-Аты пострадали силовики, которые находились в тот момент внутри здания.
Во время беспорядков пострадали и пять сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя, также уничтожены два автомобиля "скорой", сообщило Управление здравоохранения города.
Массовые акции протеста начались в Казахстане из-за рост цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. В результате президент ввел в нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения.
Протесты в Казахстане
Все началось с акций протеста в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Далее президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она заявила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.
Но протесты уже перекинулись и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января произошли столкновения между митингующими и силовиками, последние применили газ и светошумовые гранаты.
© AP Photo / Vladimir TretyakovГазовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
В итоге глава республики ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения, который будет действовать до 19 января. Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия, ограничивается передвижение.
© AFP / ABDUAZIZ MADYAROVГазовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
© AFP / ABDUAZIZ MADYAROV
Утром 5 января Токаев решил отправить в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Лидер Казахстана также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
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