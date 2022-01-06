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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220106/lyubov-zhivet-tri-goda-chto-dumaet-meladze-o-revnosti-boge-i-kino-daneliya-263399919.html
Любовь живет три года? Что думает Меладзе о ревности, Боге и кино Данелия
Любовь живет три года? Что думает Меладзе о ревности, Боге и кино Данелия
На блиц-опрос популярный исполнитель отвечал со своейственной Валерию Шотаевичу искренностью и чувством юмора
2022-01-06T15:05+0400
2022-01-06T15:05+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
георгий данелия
валерий меладзе
алла пугачева
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Нравственный человек ревнив, Пугачева ближе Земфиры и другие откровения любви - известный певец Валерий Меладзе поделилися своими сокровенными мыслями в проекте "Блиц для близких людей" с Евгением Хаитом.Так, Валерий признался, что для него счастье - это гармония, что он чаеман, любит кошек, Джека Лондона, Мандельштама и Окуджава. Земфире предпочитает Пугачеву, Достоевскому — Толстого, а культовой четверке "Биттлз" - Челентано.Рэпу Валерий Меладзе говорит да. "Потому что нельзя идти против времени. А это - язык времени" - уверен артист. Правда, он не любит слова "Жесть!" и "Ништяк!"Между Рязановым и Данелия Валерий Шотаевич выбрал второго. "Равнозначны. Но я обязан сказать, что Данелия", - признался он. А вот из любимых фильмов назвал "Легенды осени" и "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта.К слову, из великих людей, которых уже нет в живых, исполнитель с удовольствием встретился бы с поэтом Робертом Рождественским. По словам исполнителя, он часто думает о смысле жизни, иногда слушает классическую музыку, а также подвергает сомнению теорию о происхождении человека от обезьян. Да и с мнением о том, что музыка - одно из главных доказательств существования Бога, Меладзе тоже согласился. И в целом заключил, что Бог - есть.Поразмышлял Валерий Меладзе и на тему ревности. В частности, о фразе критика Виссариона Белинского, что "Ревность своейственна только людям, не развитым нравственно". "Категорически не согласен. Категорически. Чем человек нравственней, тем он небезразличнее. Поэтому в каком-то смысле - чем человек нравственней, тем он более ревнив", - считает певец.Любопытно, что на вопрос "любимая женщина или самый близкий друг" Валерий Меладзе ответил так: "Чем ближе к ночи, тем ближе женщина!"В финале же Меладзе согласился со словам писателя Антона Чехова о том, что самое большое счастье на земле - любить и быть любимым, а также признался, что не хотел бы жить вечно. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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георгий данелия, валерий меладзе, алла пугачева, российский шоу-бизнес

Любовь живет три года? Что думает Меладзе о ревности, Боге и кино Данелия

15:05 06.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкВалерий Меладзе на XIX Ежегодной церемонии вручения премии "Золотой Граммофон"
Валерий Меладзе на XIX Ежегодной церемонии вручения премии Золотой Граммофон - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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На блиц-опрос популярный исполнитель отвечал со своейственной Валерию Шотаевичу искренностью и чувством юмора
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Нравственный человек ревнив, Пугачева ближе Земфиры и другие откровения любви - известный певец Валерий Меладзе поделилися своими сокровенными мыслями в проекте "Блиц для близких людей" с Евгением Хаитом.
"На днях мне позвонил одесский джентельмен Евгений Хаит. Беседа сложилась сразу. Женя задавал мне вопросы, на которые было интересно отвечать. К сожалению, ответы должны были быть не развернутые, а в стиле блиц. И вот в итоге что вышло", - написал в Instagram Меладзе.
Так, Валерий признался, что для него счастье - это гармония, что он чаеман, любит кошек, Джека Лондона, Мандельштама и Окуджава. Земфире предпочитает Пугачеву, Достоевскому — Толстого, а культовой четверке "Биттлз" - Челентано.
Рэпу Валерий Меладзе говорит да. "Потому что нельзя идти против времени. А это - язык времени" - уверен артист. Правда, он не любит слова "Жесть!" и "Ништяк!"
Между Рязановым и Данелия Валерий Шотаевич выбрал второго. "Равнозначны. Но я обязан сказать, что Данелия", - признался он. А вот из любимых фильмов назвал "Легенды осени" и "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта.
К слову, из великих людей, которых уже нет в живых, исполнитель с удовольствием встретился бы с поэтом Робертом Рождественским.
По словам исполнителя, он часто думает о смысле жизни, иногда слушает классическую музыку, а также подвергает сомнению теорию о происхождении человека от обезьян. Да и с мнением о том, что музыка - одно из главных доказательств существования Бога, Меладзе тоже согласился. И в целом заключил, что Бог - есть.

А вот на вопрос, согласен ли он с названием знаменитой книги Бегбедера "Любовь живет три года", Меладзе ответил: "Не хотел бы с этим согласиться". При этом, по его словам, женщина "берет" улыбкой, а отталкивает - хамством.

Поразмышлял Валерий Меладзе и на тему ревности. В частности, о фразе критика Виссариона Белинского, что "Ревность своейственна только людям, не развитым нравственно".
"Категорически не согласен. Категорически. Чем человек нравственней, тем он небезразличнее. Поэтому в каком-то смысле - чем человек нравственней, тем он более ревнив", - считает певец.
Любопытно, что на вопрос "любимая женщина или самый близкий друг" Валерий Меладзе ответил так: "Чем ближе к ночи, тем ближе женщина!"
В финале же Меладзе согласился со словам писателя Антона Чехова о том, что самое большое счастье на земле - любить и быть любимым, а также признался, что не хотел бы жить вечно.
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