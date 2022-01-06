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Любовь живет три года? Что думает Меладзе о ревности, Боге и кино Данелия
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкВалерий Меладзе на XIX Ежегодной церемонии вручения премии "Золотой Граммофон"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
На блиц-опрос популярный исполнитель отвечал со своейственной Валерию Шотаевичу искренностью и чувством юмора
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Нравственный человек ревнив, Пугачева ближе Земфиры и другие откровения любви - известный певец Валерий Меладзе поделилися своими сокровенными мыслями в проекте "Блиц для близких людей" с Евгением Хаитом.
"На днях мне позвонил одесский джентельмен Евгений Хаит. Беседа сложилась сразу. Женя задавал мне вопросы, на которые было интересно отвечать. К сожалению, ответы должны были быть не развернутые, а в стиле блиц. И вот в итоге что вышло", - написал в Instagram Меладзе.
Так, Валерий признался, что для него счастье - это гармония, что он чаеман, любит кошек, Джека Лондона, Мандельштама и Окуджава. Земфире предпочитает Пугачеву, Достоевскому — Толстого, а культовой четверке "Биттлз" - Челентано.
Рэпу Валерий Меладзе говорит да. "Потому что нельзя идти против времени. А это - язык времени" - уверен артист. Правда, он не любит слова "Жесть!" и "Ништяк!"
Между Рязановым и Данелия Валерий Шотаевич выбрал второго. "Равнозначны. Но я обязан сказать, что Данелия", - признался он. А вот из любимых фильмов назвал "Легенды осени" и "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта.
К слову, из великих людей, которых уже нет в живых, исполнитель с удовольствием встретился бы с поэтом Робертом Рождественским.
По словам исполнителя, он часто думает о смысле жизни, иногда слушает классическую музыку, а также подвергает сомнению теорию о происхождении человека от обезьян. Да и с мнением о том, что музыка - одно из главных доказательств существования Бога, Меладзе тоже согласился. И в целом заключил, что Бог - есть.
А вот на вопрос, согласен ли он с названием знаменитой книги Бегбедера "Любовь живет три года", Меладзе ответил: "Не хотел бы с этим согласиться". При этом, по его словам, женщина "берет" улыбкой, а отталкивает - хамством.
Поразмышлял Валерий Меладзе и на тему ревности. В частности, о фразе критика Виссариона Белинского, что "Ревность своейственна только людям, не развитым нравственно".
"Категорически не согласен. Категорически. Чем человек нравственней, тем он небезразличнее. Поэтому в каком-то смысле - чем человек нравственней, тем он более ревнив", - считает певец.
Любопытно, что на вопрос "любимая женщина или самый близкий друг" Валерий Меладзе ответил так: "Чем ближе к ночи, тем ближе женщина!"
В финале же Меладзе согласился со словам писателя Антона Чехова о том, что самое большое счастье на земле - любить и быть любимым, а также признался, что не хотел бы жить вечно.
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