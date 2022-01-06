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https://sputnik-georgia.ru/20220106/nesladko-rayan-gosling-vpervye-rasskazal-o-semeynoy-zhizni-s-evoy-mendes-263417883.html
Несладко: Райан Гослинг впервые рассказал о семейной жизни с Евой Мендес
Несладко: Райан Гослинг впервые рассказал о семейной жизни с Евой Мендес
Обычно звезда "Ла-Ла Ленда" не афиширует свою личную жизнь и практически никогда не упоминает возлюбленную
2022-01-06T16:29+0400
2022-01-06T17:32+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Американский актер Райан Гослинг удивил поклонников: секс-символ впервые за долгое время раскрыл подробности своей семейной жизни с Евой Мендес. Гослинг считается чуть ли не самым сексуальным мужчиной современности, но его сердце давно принадлежит не менее эффектной коллеге Еве Мендес. Пара познакомилась на съемочной площадке фильма "Место под соснами" и тут же влюбилась друг в друга. И пока Гослинг строит карьеру в Голливуде, его супруга растит двух дочерей - Аманду и Эсмеральду, и не говорит о семейной жизни. На днях Гослинг решился на исключение и рассказал о своей жизни с Мендес. Райан признался, что, находясь на карантине из-за пандемии, он и его жена работали за троих. "Дело в том, что наши дочки находятся в том возрасте, когда им трудно не видеть других детей, не обращаться с друзьями. Вот почему мы с Евой пытались решить эту проблему всеми способами. Да, на карантине мы работали больше, чем за всю свою карьеру в кино", - заявил популярный актер. Также он пошутил, что во время самоизоляции ему пришлось несладко и даже труднее, чем на съемках. Кстати, Гослинг до сих пор не показал дочерям ни одной своей картины, так как не хочет, чтобы реальность смешивалась с фантазией. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес, зарубежные звезды

Несладко: Райан Гослинг впервые рассказал о семейной жизни с Евой Мендес

16:29 06.01.2022 (обновлено: 17:32 06.01.2022)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкОткрытие 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Открытие 75-го Венецианского международного кинофестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Обычно звезда "Ла-Ла Ленда" не афиширует свою личную жизнь и практически никогда не упоминает возлюбленную
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Американский актер Райан Гослинг удивил поклонников: секс-символ впервые за долгое время раскрыл подробности своей семейной жизни с Евой Мендес.
Гослинг считается чуть ли не самым сексуальным мужчиной современности, но его сердце давно принадлежит не менее эффектной коллеге Еве Мендес.
Пара познакомилась на съемочной площадке фильма "Место под соснами" и тут же влюбилась друг в друга. И пока Гослинг строит карьеру в Голливуде, его супруга растит двух дочерей - Аманду и Эсмеральду, и не говорит о семейной жизни.
На днях Гослинг решился на исключение и рассказал о своей жизни с Мендес. Райан признался, что, находясь на карантине из-за пандемии, он и его жена работали за троих.
"Дело в том, что наши дочки находятся в том возрасте, когда им трудно не видеть других детей, не обращаться с друзьями. Вот почему мы с Евой пытались решить эту проблему всеми способами. Да, на карантине мы работали больше, чем за всю свою карьеру в кино", - заявил популярный актер.
Также он пошутил, что во время самоизоляции ему пришлось несладко и даже труднее, чем на съемках. Кстати, Гослинг до сих пор не показал дочерям ни одной своей картины, так как не хочет, чтобы реальность смешивалась с фантазией.
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