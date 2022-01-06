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Редкий кадр: Настя Ивлеева впервые показала маму-красавицу
12:17 06.01.2022 (обновлено: 13:11 06.01.2022)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Бывшая жена Элджея практически никогда не делится семейными снимками, но на этот раз сделала исключение
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Российская инстадива Настя Ивлеева приятно удивила поклонников: звезда "Орла и решки" впервые показала маму-красавицу.
Ивлеева любит транслировать свою жизнь в соцсетях и откровенно рассказывает фанатам о своем творчестве. Но вот о личной жизни говорить не любит. Известно, что Настю вырастила мама - Наталья Никитина, которая является и ее лучшей подругой.
Недавно Ивлеева опубликовала редкие кадры, на которых позировала вместе с мамой в отпуске в Мексике.
На фото Настя в роскошном наряде от Jacquemus идет на ужин в компании своей родительницы. А вот Наталья предпочла более простой наряд - белоснежную рубашку и легкие летние брюки.
"Лучшим решением было взять с собой маму и брата. Мы вместе и нам очень хорошо. Особенно любопытно смотреть за тем, как они что-то пробуют. На самом дела все - впервые", - порадовалась ведущая.
Поклонники взорвались комплиментами в сторону моложавой матери Ивлеевой. "Какая красивая улыбка у мамы"; "Настя, ты вся в маму; "Теперь все понятно, это гены"; "Прекрасная семья"; "Рада за вас", - прокомментировали подписчики.
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