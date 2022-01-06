https://sputnik-georgia.ru/20220106/redkiy-kadr-nastya-ivleeva-vpervye-pokazala-mamu-krasavitsu---263416314.html

Редкий кадр: Настя Ивлеева впервые показала маму-красавицу

Редкий кадр: Настя Ивлеева впервые показала маму-красавицу

Бывшая жена Элджея практически никогда не делится семейными снимками, но на этот раз сделала исключение 06.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-06T12:17+0400

2022-01-06T12:17+0400

2022-01-06T13:11+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

элджей

настя ивлеева

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0e/252315307_0:77:2660:1573_1920x0_80_0_0_9db221e61e92bc6339a8055332aa5f9c.jpg

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Российская инстадива Настя Ивлеева приятно удивила поклонников: звезда "Орла и решки" впервые показала маму-красавицу. Ивлеева любит транслировать свою жизнь в соцсетях и откровенно рассказывает фанатам о своем творчестве. Но вот о личной жизни говорить не любит. Известно, что Настю вырастила мама - Наталья Никитина, которая является и ее лучшей подругой. Недавно Ивлеева опубликовала редкие кадры, на которых позировала вместе с мамой в отпуске в Мексике. На фото Настя в роскошном наряде от Jacquemus идет на ужин в компании своей родительницы. А вот Наталья предпочла более простой наряд - белоснежную рубашку и легкие летние брюки. "Лучшим решением было взять с собой маму и брата. Мы вместе и нам очень хорошо. Особенно любопытно смотреть за тем, как они что-то пробуют. На самом дела все - впервые", - порадовалась ведущая. Поклонники взорвались комплиментами в сторону моложавой матери Ивлеевой. "Какая красивая улыбка у мамы"; "Настя, ты вся в маму; "Теперь все понятно, это гены"; "Прекрасная семья"; "Рада за вас", - прокомментировали подписчики. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

элджей, настя ивлеева, российский шоу-бизнес