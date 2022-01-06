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С пеленок в люксе: стоимость коляски сына Карди Би потрясла Сеть
С пеленок в люксе: стоимость коляски сына Карди Би потрясла Сеть
Стоимость средства передвижения крохи превысила цену винтажного наряда его знаменитой мамы. Фанаты в шоке! 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T20:03+0400
2022-01-06T20:03+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Певица Карди Би удивила фанатов: звезда доказала, что с пеленок приучает своего сына к люксу и купила ему баснословно дорогую, дизайнерскую коляску. Осенью 2021-го года 29-летняя рэп-исполнительница и ее муж Offset во второй раз стали родителями. У пары родился мальчик, имя которого до сих пор держится в секрете. И как бы фанаты не хотели узнать чуть больше о крохе, звезда рэпа сохраняет молчание. Но с удовольствием показывает семейные кадры! В начале января Карди Би опубликовала новый снимок в Инстаграм: на фото звезда позировала в винтажном наряде от Dior за четыре тысячи долларов. Но внимание подписчиков привлек не дизайнерский образ артистки, а коляска ее малыша. Кстати, она тоже была от Dior. Поклонники узнали, что средство передвижения сына знаменитости обошлось ей в крупную сумму, почти втрое дороже, чем ее наряд - 11 тысяч долларов! И хотя поклонники так и не смогли разглядеть личико малыша, они точно сделали выводы, что Карди Би с детства приучает сына к роскоши. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут &gt;&gt;&gt;Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес, dior, карди би

С пеленок в люксе: стоимость коляски сына Карди Би потрясла Сеть

20:03 06.01.2022
© AFP / ARTURO HOLMESКарди Би
Карди Би - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
© AFP / ARTURO HOLMES
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Стоимость средства передвижения крохи превысила цену винтажного наряда его знаменитой мамы. Фанаты в шоке!
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Певица Карди Би удивила фанатов: звезда доказала, что с пеленок приучает своего сына к люксу и купила ему баснословно дорогую, дизайнерскую коляску.
Осенью 2021-го года 29-летняя рэп-исполнительница и ее муж Offset во второй раз стали родителями. У пары родился мальчик, имя которого до сих пор держится в секрете. И как бы фанаты не хотели узнать чуть больше о крохе, звезда рэпа сохраняет молчание. Но с удовольствием показывает семейные кадры!
В начале января Карди Би опубликовала новый снимок в Инстаграм: на фото звезда позировала в винтажном наряде от Dior за четыре тысячи долларов. Но внимание подписчиков привлек не дизайнерский образ артистки, а коляска ее малыша. Кстати, она тоже была от Dior.
Поклонники узнали, что средство передвижения сына знаменитости обошлось ей в крупную сумму, почти втрое дороже, чем ее наряд - 11 тысяч долларов! И хотя поклонники так и не смогли разглядеть личико малыша, они точно сделали выводы, что Карди Би с детства приучает сына к роскоши.
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