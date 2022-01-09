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https://sputnik-georgia.ru/20220109/budto-ne-ela-olive-nastya-ivleeva-motiviruet-fanatov-khudet-posle-novogo-goda-263475831.html
Будто не ела оливье: Настя Ивлеева мотивирует фанатов худеть после Нового Года
Будто не ела оливье: Настя Ивлеева мотивирует фанатов худеть после Нового Года
Новая публикация блогера удивила всех поклонников: многие отметили, что фигуре артистки можно только позавидовать, особенно после праздничных застолий 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T13:31+0400
2022-01-09T13:31+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
новости
светская хроника
элджей
настя ивлеева
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Российская ведущая Настя Ивлеева удивляет и мотивирует всех фанатов: звезда показала свою похудевшую фигуру после новогодних праздников.30-летняя экс-жена Элджея часто демонстрирует свои прелести. Но даже привыкшие к дерзким кадрам блогера поклонники были шокированы, когда Настя поделилась новыми снимками в Инстаграм со своего отпуска.На новых кадрах Ивлеева позировала в леопардовом бикини, который разбавила таким же парео. Но внимание всех привлек не анималистичный образ, а фигура телезвезды. Несмотря на новогодние и рождественские застолья, звезда выглядит сногсшибательно и демонстрирует стройность и железный пресс."Так вышло, что в поездку мне дали много купальников, но на фото пока один", - написала звезда под горячим кадром."Какая фигура"; "Очень мотивирует, особенно после Нового года"; "Как ты так быстро похудела"; "Ничего себе, наверное жила в спортзале"; "Будто не ела оливье"; "Исхудала"; "Идеальная красотка", - пишут восхищенные фанаты в Сети.Читайте также:Снова вместе? Ивлеева заинтриговала Сеть снимком с ЭлджеемИвлеева ответила, как чувствует себя после развода с ЭлджеемПосле развода с Настей Ивлеевой Элджей остался ни с чемЦеркви, розы и хинкали: как Настя Ивлеева провела время в Тбилиси?Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут &gt;&gt;Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, светская хроника, элджей, настя ивлеева

Будто не ела оливье: Настя Ивлеева мотивирует фанатов худеть после Нового Года

13:31 09.01.2022
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкТелеведущая Анастасия Ивлеева
Телеведущая Анастасия Ивлеева - Sputnik Грузия, 1920, 09.01.2022
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
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Новая публикация блогера удивила всех поклонников: многие отметили, что фигуре артистки можно только позавидовать, особенно после праздничных застолий
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Российская ведущая Настя Ивлеева удивляет и мотивирует всех фанатов: звезда показала свою похудевшую фигуру после новогодних праздников.
30-летняя экс-жена Элджея часто демонстрирует свои прелести. Но даже привыкшие к дерзким кадрам блогера поклонники были шокированы, когда Настя поделилась новыми снимками в Инстаграм со своего отпуска.
На новых кадрах Ивлеева позировала в леопардовом бикини, который разбавила таким же парео. Но внимание всех привлек не анималистичный образ, а фигура телезвезды. Несмотря на новогодние и рождественские застолья, звезда выглядит сногсшибательно и демонстрирует стройность и железный пресс.
"Так вышло, что в поездку мне дали много купальников, но на фото пока один", - написала звезда под горячим кадром.
"Какая фигура"; "Очень мотивирует, особенно после Нового года"; "Как ты так быстро похудела"; "Ничего себе, наверное жила в спортзале"; "Будто не ела оливье"; "Исхудала"; "Идеальная красотка", - пишут восхищенные фанаты в Сети.
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