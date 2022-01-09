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"Моя девушка-кинозвезда": The Weeknd намекнул на роман с Анджелиной Джоли
"Моя девушка-кинозвезда": The Weeknd намекнул на роман с Анджелиной Джоли
Неужели знаменитый артист и актриса Голливуда действительно встречаются? Этим вопросом задаются сотни поклонников 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T18:00+0400
2022-01-09T18:00+0400
2022-01-09T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Американский певец The Weeknd снова намекнул на роман с актрисой Анджелиной Джоли - на этот раз в своем новом альбоме.Прошлый год удивил публику новыми и необычными парами: сначала Ким Кардашьян закрутила роман с молодым комиком Питом Дэвидсоном, а потом в прессу попали слухи об отношениях актрисы Джоли и музыканта The Weeknd. Пару подловили на ужине в ресторане, а после на музыкальном концерте.Теперь Weekend снова подогрел подозрения фанатов и намекнул на роман с голливудской дивой.Недавно певец выпустил новый альбом Dawn FM. И в одном из треков с диска - Here We Go фанатов привлекла одна интересная строчка."Моя новая девушка - она кинозвезда", - спел Абель, и все подумали, что эти слова посвящены Анджелине Джоли.Пара пока не спешит комментировать свои отношения. Но один из источников уже заявил, что хоть Джоли и музыкант делают вид, что просто дружат, все понимают, что они вместе.Читайте также:"Шайло хочет видеть отца": Анджелина Джоли запрещает дочке видеться с Брэдом Питтом"Использует детей": друзья Брэда Питта раскритиковали поведение Анджелины ДжолиНазло Питту: Джоли продала свою долю в семейном поместьеБрэд Питт вновь судится с Анджелиной Джоли и называет экс-супругу мстительнойЕще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, анджелина джоли, ким кардашьян, зарубежные звезды
"Моя девушка-кинозвезда": The Weeknd намекнул на роман с Анджелиной Джоли
Неужели знаменитый артист и актриса Голливуда действительно встречаются? Этим вопросом задаются сотни поклонников
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Американский певец The Weeknd снова намекнул на роман с актрисой Анджелиной Джоли - на этот раз в своем новом альбоме.
Прошлый год удивил публику новыми и необычными парами: сначала Ким Кардашьян закрутила роман с молодым комиком Питом Дэвидсоном, а потом в прессу попали слухи об отношениях актрисы Джоли и музыканта The Weeknd. Пару подловили на ужине в ресторане, а после на музыкальном концерте.
Теперь Weekend снова подогрел подозрения фанатов и намекнул на роман с голливудской дивой.
Недавно певец выпустил новый альбом Dawn FM. И в одном из треков с диска - Here We Go фанатов привлекла одна интересная строчка.
"Моя новая девушка - она кинозвезда", - спел Абель, и все подумали, что эти слова посвящены Анджелине Джоли.
Пара пока не спешит комментировать свои отношения. Но один из источников уже заявил, что хоть Джоли и музыкант делают вид, что просто дружат, все понимают, что они вместе.
"Шайло хочет видеть отца"
: Анджелина Джоли запрещает дочке видеться с Брэдом Питтом
"Использует детей
": друзья Брэда Питта раскритиковали поведение Анджелины Джоли
Назло Питту
: Джоли продала свою долю в семейном поместье
Брэд Питт вновь судится с Анджелиной Джоли и называет экс-супругу мстительной
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