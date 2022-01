https://sputnik-georgia.ru/20220109/moya-devushka-kinozvezda-the-weeknd-nameknul-na-roman-s-andzhelinoy-dzholi-263478539.html

"Моя девушка-кинозвезда": The Weeknd намекнул на роман с Анджелиной Джоли

"Моя девушка-кинозвезда": The Weeknd намекнул на роман с Анджелиной Джоли

Неужели знаменитый артист и актриса Голливуда действительно встречаются? Этим вопросом задаются сотни поклонников 09.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-09T18:00+0400

2022-01-09T18:00+0400

2022-01-09T18:00+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

новости

анджелина джоли

ким кардашьян

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259909341_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d8b4b4ca9416848f638946468aeef0c9.jpg

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Американский певец The Weeknd снова намекнул на роман с актрисой Анджелиной Джоли - на этот раз в своем новом альбоме.Прошлый год удивил публику новыми и необычными парами: сначала Ким Кардашьян закрутила роман с молодым комиком Питом Дэвидсоном, а потом в прессу попали слухи об отношениях актрисы Джоли и музыканта The Weeknd. Пару подловили на ужине в ресторане, а после на музыкальном концерте.Теперь Weekend снова подогрел подозрения фанатов и намекнул на роман с голливудской дивой.Недавно певец выпустил новый альбом Dawn FM. И в одном из треков с диска - Here We Go фанатов привлекла одна интересная строчка."Моя новая девушка - она кинозвезда", - спел Абель, и все подумали, что эти слова посвящены Анджелине Джоли.Пара пока не спешит комментировать свои отношения. Но один из источников уже заявил, что хоть Джоли и музыкант делают вид, что просто дружат, все понимают, что они вместе.Читайте также:"Шайло хочет видеть отца": Анджелина Джоли запрещает дочке видеться с Брэдом Питтом"Использует детей": друзья Брэда Питта раскритиковали поведение Анджелины ДжолиНазло Питту: Джоли продала свою долю в семейном поместьеБрэд Питт вновь судится с Анджелиной Джоли и называет экс-супругу мстительнойЕще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, анджелина джоли, ким кардашьян, зарубежные звезды