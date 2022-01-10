https://sputnik-georgia.ru/20220110/vyglyadit-nezdorovo-ekstremalno-pokhudevshaya-oreyro-napugala-fanatov---foto---263490087.html
"Выглядит нездорово": экстремально похудевшая Орейро напугала фанатов – ФОТО
"Выглядит нездорово": экстремально похудевшая Орейро напугала фанатов – ФОТО
Чрезмерное увлечение диетами и стремление выглядеть прекрасно привело звезду к неожиданному результату
2022-01-10T12:27+0400
2022-01-10T12:27+0400
2022-01-10T12:57+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Звезда "Дикого ангела" Наталия Орейро шокировала Сеть – актриса сильно похудела и напугала всех преданных поклонников. Недавно Орейро получила российское гражданство, чем привлекла внимание к своей персоне. Поклонники заинтересовались судьбой звезды сериала "Дикий ангел" и начали пристально следить за ее частной жизнью. А недавно актриса приняла участие в стильной фотосессии и заставила всех волноваться. Орейро опубликовала новые снимки в Инстаграм, ожидая услышать похвалу от фанатов, но вместо этого получила шквал критики и волнительных замечаний. И все из-за своего внешнего вида. На кадрах звезда предстала в неожиданном образе. Наталия позировала в полупрозрачной водолазке, простых джинсах и корсете. Модный образ дополнил яркий макияж и собранные волосы. Однако, стильное исполнение не смогло скрыть "нездоровую" худобу актрисы. "Это не она", "Господи, какая худая", "Красивая, но слишком похудела", "Выглядит нездорово", "Наталия, с тобой все в порядке?", "Вот к чему приводит увлечение диетами", – прокомментировали подписчики. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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"Выглядит нездорово": экстремально похудевшая Орейро напугала фанатов – ФОТО
12:27 10.01.2022 (обновлено: 12:57 10.01.2022)
Чрезмерное увлечение диетами и стремление выглядеть прекрасно привело звезду к неожиданному результату
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Звезда "Дикого ангела" Наталия Орейро шокировала Сеть – актриса сильно похудела и напугала всех преданных поклонников.
Недавно Орейро получила российское гражданство, чем привлекла внимание к своей персоне. Поклонники заинтересовались судьбой звезды сериала "Дикий ангел" и начали пристально следить за ее частной жизнью. А недавно актриса приняла участие в стильной фотосессии и заставила всех волноваться.
Орейро опубликовала новые снимки в Инстаграм, ожидая услышать похвалу от фанатов, но вместо этого получила шквал критики и волнительных замечаний. И все из-за своего внешнего вида.
На кадрах звезда предстала в неожиданном образе. Наталия позировала в полупрозрачной водолазке, простых джинсах и корсете. Модный образ дополнил яркий макияж и собранные волосы. Однако, стильное исполнение не смогло скрыть "нездоровую" худобу актрисы.
"Это не она", "Господи, какая худая", "Красивая, но слишком похудела", "Выглядит нездорово", "Наталия, с тобой все в порядке?", "Вот к чему приводит увлечение диетами", – прокомментировали подписчики.
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