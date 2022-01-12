Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220112/nezhnost-sergey-bezrukov-rastrogal-fanatov-snimkom-s-mladshim-synom--foto-263550599.html
Нежность: Сергей Безруков растрогал фанатов снимком с младшим сыном – ФОТО
Нежность: Сергей Безруков растрогал фанатов снимком с младшим сыном – ФОТО
Известный актер доказал, что души не чает в 5-месячном малыше и растрогал всех подписчиков в Инстаграм
2022-01-12T12:31+0400
2022-01-12T12:31+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
сергей безруков
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23188/88/231888881_0:2:3077:1732_1920x0_80_0_0_33d6f66fde92ad5b395f9ac2871d52b1.jpg
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Российский актер Сергей Безруков растрогал своих поклонников – звезда "Бригады" показал редкий кадр со своим 5-месячным сыном. 48-летний Безруков не только талантливый актер, но и многодетный отец. В последнее время он активно взялся за воспитание своих наследников и все свободное время уделяет семье. У актера двое внебрачных детей, а также трое от супруги Анны Матисон. Младший ребенок пары –Вася – появился на свет в прошлом году и сразу же завоевал особое место в сердце звездного отца. Безруков перестал скрывать лицо сына и с радостью делится первыми успехами Василия. Недавно он показал новый снимок, на котором позировал вместе с малышом. "А за окном красивая и снежная зима. Настроение предновогоднее. Скоро старый Новый год!" – подписал умилительный кадр артист. "Какие милашки", "Семейное счастье выглядит так", "Сказочное фото", "Нежность", "От этой фотографии веет теплом и уютом", "Лучший папа", "Такая теплая и добрая фотокарточка", "Берегите друг друга", – написали растроганные подписчики под публикацией Сергея в Инстаграм. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23188/88/231888881_304:121:2874:2048_1920x0_80_0_0_466457d9f37408519ace74857ced572d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сергей безруков, российский шоу-бизнес

Нежность: Сергей Безруков растрогал фанатов снимком с младшим сыном – ФОТО

12:31 12.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктер Сергей Безруков
Актер Сергей Безруков - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Известный актер доказал, что души не чает в 5-месячном малыше и растрогал всех подписчиков в Инстаграм
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Российский актер Сергей Безруков растрогал своих поклонников – звезда "Бригады" показал редкий кадр со своим 5-месячным сыном.
48-летний Безруков не только талантливый актер, но и многодетный отец. В последнее время он активно взялся за воспитание своих наследников и все свободное время уделяет семье.
У актера двое внебрачных детей, а также трое от супруги Анны Матисон. Младший ребенок пары –Вася – появился на свет в прошлом году и сразу же завоевал особое место в сердце звездного отца.
Безруков перестал скрывать лицо сына и с радостью делится первыми успехами Василия. Недавно он показал новый снимок, на котором позировал вместе с малышом.
"А за окном красивая и снежная зима. Настроение предновогоднее. Скоро старый Новый год!" – подписал умилительный кадр артист.
"Какие милашки", "Семейное счастье выглядит так", "Сказочное фото", "Нежность", "От этой фотографии веет теплом и уютом", "Лучший папа", "Такая теплая и добрая фотокарточка", "Берегите друг друга", – написали растроганные подписчики под публикацией Сергея в Инстаграм.
Читайте также:
"Это случилось на кинофестивале": Ирина Безрукова о знакомстве с Вайнштейном
Безруков высказался о профессионализме и оправдался за "наезд" на Ольгу Бузову
Актера Сергея Безрукова госпитализировали с COVID-19
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:14Полки магазинов в США пустеют из-за распространения "омикрона"
13:00Канье Уэст хочет приехать в Россию и встретиться с Путиным
12:58Недовольны, хоть и на свободе - основатели ТВС Bank обжалуют приговор
12:56Миротворцы ОДКБ рассказали, как охраняют стратегические объекты в Казахстане - видео
12:46Почему штамм коронавируса "омикрон" может ударить по Грузии сильнее? Опасения врачей
12:16COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 12 января
12:01Что сулит наступивший год Грузии: долгожданное согласие или взаимные "черные списки"
11:38Отец убитого подростка Давида Саралидзе просит помиловать и освободить убийц сына
11:23Демна Гвасалия и Канье Уэст работают над коллекцией для Gap
11:21Хазарадзе и Джапаридзе останутся на свободе – приговор по делу основателей TBC Bank
11:07За что убили 25-летнего грузина в Марселе? Детали и версии
10:52Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 596
10:37По многочисленным просьбам: шоу российского цирка на льду в Тбилиси продлили
10:22В Минкультуры скорбят в связи с кончиной скульптора Мераба Мерабишвили
10:07Стала известна предварительная причина смерти Михаила Зеленского
09:36Сборная Грузии по футболу проведет в марте два товарищеских матча
09:20Курс лари на среду – 3,0893 GEL/$1
09:01Фармацевтический рынок Грузии: все что надо знать
08:31Заявления американских чиновников о России подрывают переговоры – посол РФ в США
08:00В России зарегистрировали первую тест-систему для выявления "омикрона"