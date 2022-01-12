https://sputnik-georgia.ru/20220112/nezhnost-sergey-bezrukov-rastrogal-fanatov-snimkom-s-mladshim-synom--foto-263550599.html

Нежность: Сергей Безруков растрогал фанатов снимком с младшим сыном – ФОТО

Нежность: Сергей Безруков растрогал фанатов снимком с младшим сыном – ФОТО

Известный актер доказал, что души не чает в 5-месячном малыше и растрогал всех подписчиков в Инстаграм

2022-01-12T12:31+0400

2022-01-12T12:31+0400

2022-01-12T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Российский актер Сергей Безруков растрогал своих поклонников – звезда "Бригады" показал редкий кадр со своим 5-месячным сыном. 48-летний Безруков не только талантливый актер, но и многодетный отец. В последнее время он активно взялся за воспитание своих наследников и все свободное время уделяет семье. У актера двое внебрачных детей, а также трое от супруги Анны Матисон. Младший ребенок пары –Вася – появился на свет в прошлом году и сразу же завоевал особое место в сердце звездного отца. Безруков перестал скрывать лицо сына и с радостью делится первыми успехами Василия. Недавно он показал новый снимок, на котором позировал вместе с малышом. "А за окном красивая и снежная зима. Настроение предновогоднее. Скоро старый Новый год!" – подписал умилительный кадр артист. "Какие милашки", "Семейное счастье выглядит так", "Сказочное фото", "Нежность", "От этой фотографии веет теплом и уютом", "Лучший папа", "Такая теплая и добрая фотокарточка", "Берегите друг друга", – написали растроганные подписчики под публикацией Сергея в Инстаграм. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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сергей безруков, российский шоу-бизнес