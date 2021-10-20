https://sputnik-georgia.ru/20211020/aktera-sergeya-bezrukova-gospitalizirovali-s-covid-19-261318577.html
Актера Сергея Безрукова госпитализировали с COVID-19
Актера Сергея Безрукова госпитализировали с COVID-19
Даже в больнице актер думает о своих поклонниках и, не унывая, перечитывает классику. Болезнь у артиста протекает легко 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T10:37+0400
2021-10-20T10:37+0400
2021-10-20T10:45+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Известного российского актера театра и кино Сергея Безрукова госпитализировали в больницу с COVID-19. Об этом артист сообщил в своем Instagram.По словам актера, в данное время ситуация под контролем и болезнь протекает в легкой форме. Безруков попросил поклонников не переживать и сказал, что все спектакли с его участием обязательно состоятся, но в другие даты."Теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать… в данном случае перечитать. Всем здоровья!" – написал актер.Сергей Безруков прославился благодаря ролям в фильмах "Мастер и Маргарита", "Адмирал", "Высоцкий. Спасибо, что живой", сериалах "Бригада", "Участок". С 2014 года занимает пост художественного руководителя Московского губернского драмтеатра.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Актера Сергея Безрукова госпитализировали с COVID-19
10:37 20.10.2021 (обновлено: 10:45 20.10.2021)
Даже в больнице актер думает о своих поклонниках и, не унывая, перечитывает классику. Болезнь у артиста протекает легко
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik.
Известного российского актера театра и кино Сергея Безрукова госпитализировали в больницу с COVID-19. Об этом артист сообщил в своем Instagram
.
По словам актера, в данное время ситуация под контролем и болезнь протекает в легкой форме. Безруков попросил поклонников не переживать и сказал, что все спектакли с его участием обязательно состоятся, но в другие даты.
"Теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать… в данном случае перечитать. Всем здоровья!" – написал актер.
Сергей Безруков прославился благодаря ролям в фильмах "Мастер и Маргарита", "Адмирал", "Высоцкий. Спасибо, что живой", сериалах "Бригада", "Участок". С 2014 года занимает пост художественного руководителя Московского губернского драмтеатра.
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