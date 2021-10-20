https://sputnik-georgia.ru/20211020/aktera-sergeya-bezrukova-gospitalizirovali-s-covid-19-261318577.html

Актера Сергея Безрукова госпитализировали с COVID-19

Актера Сергея Безрукова госпитализировали с COVID-19

Даже в больнице актер думает о своих поклонниках и, не унывая, перечитывает классику. Болезнь у артиста протекает легко 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T10:37+0400

2021-10-20T10:37+0400

2021-10-20T10:45+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

россия

новости

новости из россии

коронавирус covid-19

сергей безруков

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23188/88/231888881_0:2:3077:1732_1920x0_80_0_0_33d6f66fde92ad5b395f9ac2871d52b1.jpg

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Известного российского актера театра и кино Сергея Безрукова госпитализировали в больницу с COVID-19. Об этом артист сообщил в своем Instagram.По словам актера, в данное время ситуация под контролем и болезнь протекает в легкой форме. Безруков попросил поклонников не переживать и сказал, что все спектакли с его участием обязательно состоятся, но в другие даты."Теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать… в данном случае перечитать. Всем здоровья!" – написал актер.Сергей Безруков прославился благодаря ролям в фильмах "Мастер и Маргарита", "Адмирал", "Высоцкий. Спасибо, что живой", сериалах "Бригада", "Участок". С 2014 года занимает пост художественного руководителя Московского губернского драмтеатра.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, новости из россии, коронавирус covid-19, сергей безруков, российский шоу-бизнес