https://sputnik-georgia.ru/20220113/v-odnu-reku---dvazhdy-megan-foks-snova-vykhodit-zamuzh-263577107.html

В одну реку дважды: Меган Фокс снова выходит замуж

В одну реку дважды: Меган Фокс снова выходит замуж

Радостную весть влюбленные знаменитости сообщили в Инстаграм. Церемония обручения пары прошла в необычных условиях

2022-01-13T11:58+0400

2022-01-13T11:58+0400

2022-01-13T12:27+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Американская актриса Меган Фокс снова выходит замуж – звезда "Тела Дженнифер" согласилась стать женой рэпера Machine Gun Kelly. Меган Фокс и Колсон Бэйкер встретились на съемках фильма "Полночь на злаковом поле" в 2020 году. И хотя фильм провалился в прокате, это положило начало очень яркой истории любви звезд. Актриса и музыкант прошли большой путь от осуждения до принятия публики, но в итоге смогли сохранить свои чувства. А 11 января произошло настоящее событие: Machine Gun Kelly сделал предложение руки и сердца и Фокс ответила согласием! Необычная церемония обручения состоялась в знаковом для пары месте – под деревом баньяна. Об этом они рассказали в своих соцсетях. "И вот полтора года спустя, за которые мы прошли через ад, и за которые смеялись больше, чем когда-либо в жизни, он попросил меня стать его женой. И точно также, как и во всех предыдущих и будущих жизнях, я ответила да", – подписала видео Меган. А Колсон решил рассказать о кольце, которое он подарил любимой и сделал на заказ у знаменитого ювелира Стефана Вебстера. Шикарное украшение состоит из двух частей: камня Фокс – изумруда, а также камня самого Бэйкера – бриллианта. Это сочетание музыкант назвал "половинками одной души". Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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светская хроника, шоу-бизнес, зарубежные звезды, меган фокс