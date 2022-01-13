https://sputnik-georgia.ru/20220113/v-odnu-reku---dvazhdy-megan-foks-snova-vykhodit-zamuzh-263577107.html
В одну реку дважды: Меган Фокс снова выходит замуж
В одну реку дважды: Меган Фокс снова выходит замуж
Радостную весть влюбленные знаменитости сообщили в Инстаграм. Церемония обручения пары прошла в необычных условиях
2022-01-13T11:58+0400
2022-01-13T11:58+0400
2022-01-13T12:27+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Американская актриса Меган Фокс снова выходит замуж – звезда "Тела Дженнифер" согласилась стать женой рэпера Machine Gun Kelly. Меган Фокс и Колсон Бэйкер встретились на съемках фильма "Полночь на злаковом поле" в 2020 году. И хотя фильм провалился в прокате, это положило начало очень яркой истории любви звезд. Актриса и музыкант прошли большой путь от осуждения до принятия публики, но в итоге смогли сохранить свои чувства. А 11 января произошло настоящее событие: Machine Gun Kelly сделал предложение руки и сердца и Фокс ответила согласием! Необычная церемония обручения состоялась в знаковом для пары месте – под деревом баньяна. Об этом они рассказали в своих соцсетях. "И вот полтора года спустя, за которые мы прошли через ад, и за которые смеялись больше, чем когда-либо в жизни, он попросил меня стать его женой. И точно также, как и во всех предыдущих и будущих жизнях, я ответила да", – подписала видео Меган. А Колсон решил рассказать о кольце, которое он подарил любимой и сделал на заказ у знаменитого ювелира Стефана Вебстера. Шикарное украшение состоит из двух частей: камня Фокс – изумруда, а также камня самого Бэйкера – бриллианта. Это сочетание музыкант назвал "половинками одной души". Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
светская хроника, шоу-бизнес, зарубежные звезды, меган фокс
В одну реку дважды: Меган Фокс снова выходит замуж
11:58 13.01.2022 (обновлено: 12:27 13.01.2022)
Радостную весть влюбленные знаменитости сообщили в Инстаграм. Церемония обручения пары прошла в необычных условиях
ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Американская актриса Меган Фокс снова выходит замуж – звезда "Тела Дженнифер" согласилась стать женой рэпера Machine Gun Kelly.
Меган Фокс и Колсон Бэйкер встретились на съемках фильма "Полночь на злаковом поле" в 2020 году. И хотя фильм провалился в прокате, это положило начало очень яркой истории любви звезд.
Актриса и музыкант прошли большой путь от осуждения до принятия публики, но в итоге смогли сохранить свои чувства. А 11 января произошло настоящее событие: Machine Gun Kelly сделал предложение руки и сердца и Фокс ответила согласием!
Необычная церемония обручения состоялась в знаковом для пары месте – под деревом баньяна. Об этом они рассказали в своих соцсетях.
"И вот полтора года спустя, за которые мы прошли через ад, и за которые смеялись больше, чем когда-либо в жизни, он попросил меня стать его женой. И точно также, как и во всех предыдущих и будущих жизнях, я ответила да", – подписала видео Меган.
А Колсон решил рассказать о кольце, которое он подарил любимой и сделал на заказ у знаменитого ювелира Стефана Вебстера. Шикарное украшение состоит из двух частей: камня Фокс – изумруда, а также камня самого Бэйкера – бриллианта. Это сочетание музыкант назвал "половинками одной души".
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