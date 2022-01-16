https://sputnik-georgia.ru/20220116/fanatam-na-radost-netflix-prodlil-serial-emili-v-parizhe-esche-na-dva-sezona-263520461.html

Фанатам на радость: Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" еще на два сезона

Фанатам на радость: Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" еще на два сезона

Приключения очаровательной американки Эмили продолжатся, однако что выберет главная героиня сериала и куда она направится, пока остается загадкой

2022-01-16T10:04+0400

2022-01-16T10:04+0400

2022-01-16T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Стриминговая компания Netflix продлила сериал "Эмили в Париже" на третий и четвертый сезоны.Поклонники сериала "Эмили в Париже" могут радоваться, ведь на своей официальной Instagram-странице Netflix объявил о продлении сериала на несколько сезонов."Эмили возвращается на 3 и 4 сезон. Счастливого понедельника!" - говорится в публикации. Дата производства и выхода новых сезонов пока неизвестна.Конец второго сезона интригует зрителя, ведь неизвестно, Эмили продолжит жить в Париже или возвращается в родной Чикаго. Фраза "Я приняла решение" завершает второй сезон, оставляя только догадки.Сама Лили Коллинз, которая исполняет роль главной героини, в интервью People отметила, что не знает о дальнейшей судьбе Эмили."Я бы очень хотела получить возможность сняться в третьем сезоне. Я сама еще не знаю, что она выберет. Я продолжаю спрашивать. Но каким бы ни был ее выбор, вы знаете, что он будет наполнен драмой, модой, весельем и романтикой", - сказала Коллинз.Читайте также:

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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netflix, сериал, шоу-бизнес, зарубежные звезды, лили коллинз