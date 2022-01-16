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https://sputnik-georgia.ru/20220116/fanatam-na-radost-netflix-prodlil-serial-emili-v-parizhe-esche-na-dva-sezona-263520461.html
Фанатам на радость: Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" еще на два сезона
Фанатам на радость: Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" еще на два сезона
Приключения очаровательной американки Эмили продолжатся, однако что выберет главная героиня сериала и куда она направится, пока остается загадкой
2022-01-16T10:04+0400
2022-01-16T10:04+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
netflix
сериал
шоу-бизнес
зарубежные звезды
лили коллинз
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Стриминговая компания Netflix продлила сериал "Эмили в Париже" на третий и четвертый сезоны.Поклонники сериала "Эмили в Париже" могут радоваться, ведь на своей официальной Instagram-странице Netflix объявил о продлении сериала на несколько сезонов."Эмили возвращается на 3 и 4 сезон. Счастливого понедельника!" - говорится в публикации. Дата производства и выхода новых сезонов пока неизвестна.Конец второго сезона интригует зрителя, ведь неизвестно, Эмили продолжит жить в Париже или возвращается в родной Чикаго. Фраза "Я приняла решение" завершает второй сезон, оставляя только догадки.Сама Лили Коллинз, которая исполняет роль главной героини, в интервью People отметила, что не знает о дальнейшей судьбе Эмили."Я бы очень хотела получить возможность сняться в третьем сезоне. Я сама еще не знаю, что она выберет. Я продолжаю спрашивать. Но каким бы ни был ее выбор, вы знаете, что он будет наполнен драмой, модой, весельем и романтикой", - сказала Коллинз.Читайте также:
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netflix, сериал, шоу-бизнес, зарубежные звезды, лили коллинз

Фанатам на радость: Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" еще на два сезона

10:04 16.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкЛили Коллинз
Лили Коллинз - Sputnik Грузия, 1920, 16.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
Приключения очаровательной американки Эмили продолжатся, однако что выберет главная героиня сериала и куда она направится, пока остается загадкой
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Стриминговая компания Netflix продлила сериал "Эмили в Париже" на третий и четвертый сезоны.
Поклонники сериала "Эмили в Париже" могут радоваться, ведь на своей официальной Instagram-странице Netflix объявил о продлении сериала на несколько сезонов.
"Эмили возвращается на 3 и 4 сезон. Счастливого понедельника!" - говорится в публикации. Дата производства и выхода новых сезонов пока неизвестна.
Конец второго сезона интригует зрителя, ведь неизвестно, Эмили продолжит жить в Париже или возвращается в родной Чикаго. Фраза "Я приняла решение" завершает второй сезон, оставляя только догадки.
Сама Лили Коллинз, которая исполняет роль главной героини, в интервью People отметила, что не знает о дальнейшей судьбе Эмили.
"Я бы очень хотела получить возможность сняться в третьем сезоне. Я сама еще не знаю, что она выберет. Я продолжаю спрашивать. Но каким бы ни был ее выбор, вы знаете, что он будет наполнен драмой, модой, весельем и романтикой", - сказала Коллинз.
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