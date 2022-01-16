https://sputnik-georgia.ru/20220116/semki-kino-v-tbilisi-ili-smotret-na-chasy---sebya-ne-uvazhat-263618907.html

Съемки кино в Тбилиси, или Смотреть на часы - себя не уважать

Съемки кино в Тбилиси, или Смотреть на часы - себя не уважать

В Грузии все идет по какому-то иному, более расслабленному жизненному темпу, даже съемки кино 16.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-16T16:01+0400

2022-01-16T16:01+0400

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Недавно меня позвали на съемки фильма гримером. Приехал в Тбилиси москвич Василий с написанным сценарием. Не буду вдаваться в подробности, там какая-то запутанная история любви. Время действия 80-ые годы. По сюжету надо было снимать сцену в одном заброшенном доме, там где герой прячется от милиции. Так вот Василий нанял режиссера и съемочную группу, договорился насчет места съемок и назначил нам конкретный день.Я человек пунктуальный, явился минута в минуту с чемоданчиком своих принадлежностей. И что же вижу. Василий уже на месте, ходит туда-сюда, съемочной группы нет и нет. Подождали минут 30. Василий перезвонил и, улыбаясь, включил мобильный на громкую связь.Из трубки идет голос: "Ау, тут такое... Мы будем через один полчаса. Машину не можем поймать".Стоим, ждем дальше. В итоге они приехали. Пока выгрузили оборудование, камеры с треножниками, шнуры, то да се. Три часа прошло точно. Потом герой репетировал раза четыре свой монолог у окна на фоне мусорной свалки. То выражение не в тему, то улыбка в кадре кривая, то моментами ноги некрасиво ставит, враскоряку. Чтобы воссоздать эпоху, Василий распорядился повесить красный флаг с Лениным на ближайший забор. Самый молодой из группы съемочной группы, Авто, полез на забор прилаживать слишком лысого Ильича. Это Василий сам на флаге затылок вождя пролетариата подрисовывал, но чуток перестарался. Череп Ильича очень напоминал страусиное яйцо. Но выбирать не приходилось. Не успел закрепить древко, как откуда ни возьмись нарисовался местный абориген и сразу с места в карьер:- Давайте, уберите эту пакость! - и понес про запрет предметов с советской символикой. - А то, понимаешь, устроили здесь папин дом, мамину квартиру. Я сейчас патруль вызову!Еле-еле мы ему объяснили ему, что тут кино, предъявили камеры и оборудование, короче говоря, успокоили, как могли. Абориген побубнил, поматюкался для собственной значимости и ушел своей дорогой. Василий вытер пот со лба и махнул оператору: "Начали!"Актер снова занял позу у окна.- Стоп, стоп, так не пойдет, - закричал режиссер. - Мало света. Света никак не хватает.Василий нахмурился.- Я же сказал вам, что нужен движок на всякий случай.- Вах чеми (грузинское ругательство - ред,), - хлопнул себя по лбу Шалва. - Как это мы забыли? Но ничего страшного. Один момент.И он тут же набрал чей-то номер.Трубка согласно цокнула, и абонент отключился. Я смотрю на все эти движения, и мозг прямо закипает в черепной коробке. Реально неудобно перед москвичом за такое разгильдяйство, но смотрю, Василий крепкий орешек - никак на эти накладки не реагируют. Через час приехал движок на "Яндекс такси". Вся съемочная группа приняла живейшее участие в его раскочегаривании. Бились, бились, дело ни с места. Шалва перезвонил другу и специально включил громкую связь.- Э, ты что нам испорченный движок послал? Я твою душу мотал.Трубка возбужденно оправдывалась.- Детьми клянусь. Три года назад движок хорошо работал… Как зверь!Шалва присвистнул и высказал все, что думает о мыслительных способностях своего друга с упоминанием родственников, и движка, и его обладателя конкретно. Потом перешел к конкретным инструкциям. - Аба быстро пришли мне другой движок.Трубка пообещала сделать все в точности. В воздухе повисла неловкая пауза. Василий расценил это по-своему, хлопнул в ладоши и провозгласил:- Перерыв. Вы с утра на ногах. От работы лошади дохнут.Работники объектива и микрофона скромно согласились, что, и правда, устали адски.И Василий заказал по "Glovo" штук пять огроменных пицц и несколько литров вина, справедливо рассудив, что вина много не бывает. Съемочная группа заметно повеселела. Я оценил количество "легкого" обеда и усомнился, смогут ли они сегодня приступить к работе. На сей раз заказ пришел на удивление быстро, через 5 минут. Все сели подкрепится.Пошли тосты за тостами:- За Грузию!- За тех, кого мы любим и кто нас любит!- За Василия!- За нас, всех таких талантливых и незаменимых!- За теплые воспоминания!- За киноискусство и будущий "Оскар", который без пяти минут в кармане!Вино льется рекой, пиццу умяли, сбегали на улицу за лобиани. Я смотрю и нервничаю. Что они после этого наснимают? А любимые тосты тем временем продолжаются.- За Тбилиси!- За движок!Последний тост оказался знаковым. Я понял, что рабочий день и обед плавно перешли к концу. Тут, легок на помине, появился шофер "Яндекса" с известием:- Нугзар просил передать, что еле нашел движок. Извините, если что не так.И что вы думаете: отвинтил какую-то деталь от одного, что-то поменял местами. Потом даже снял с себя ремень и связал детали для крепости. Плюнул, стукнул сверху кулаком и, о чудо, движок чихнул и заработал.У всех присутствующих сам собой вырвался клич восторга.- Аба, у кого золотые руки?!- И глаз-алмаз!- И ремень вместо изоленты!Василий крикнул:- Срочно снимаем, пока он не вырубился.За окном уже стояли густые сумерки.Режиссер запротестовал:- По сценарию бэкграунд не годится...Самый младший парень из группы подал голос.- Вай ме, по-братски, снимем как есть. Так еще загадочнее. Мне еще в Гори ехать. Хочу на день рождения троюродного брата племянника успеть. Обидятся, если не приду.Остальные члены группы согласились.- Аба, сто процентов! Чем таинственней, тем круче.Расходились уже в совершенной темноте.Я не выдержал и посочувствовал Василию.- Целый съемочный день потратили, и даже одну сцену толком не сняли. Эх, далеко нам до московских темпов.Он только похлопал меня по плечу.- Все нормально, брат. Это я сейчас в Москве живу. А так я тоже тбилисец. В Сабуртало родился, недалеко от Делиси. Когда ехал сюда, специально пять лишних дней запланировал. Съемки, движок, поиски фактуры - это способ провести время с людьми. При этом смотреть на часы - себя не уважать.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, грузия, аналитика, тбилиси, москва, колумнисты, гори, рассказы мариам сараджишвили, ленин, кино