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Расстались? Новая возлюбленная Харламова отписалась от него в Instagram
12:45 17.01.2022 (обновлено: 12:56 17.01.2022)
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкАктер Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov/
Пока комик лежит в больнице, молодая актриса уехала отдыхать на курорт и спровоцировала слухи о разрыве
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Новая возлюбленная комика Гарика Харламова спровоцировала слухи об их расставании – Катерина Ковальчук отписалась от бойфренда и улетела отдыхать.
Прошедшие праздники Харламов провел в больнице, куда попал с высокой температурой. И хотя поклонники пожалели шоумена, он так и не дождался слов поддержки от новой девушки Катерины Ковальчук.
Актриса не стала оставлять комментарии в Инстаграм, а после и вовсе отписалась от знаменитого бойфренда.
Поклонники заподозрили, что Харламов и Ковальчук расстались. Многие решили, что девушка решила не тратить время на болеющего комедианта и предпочла отправиться в теплые края.
Эту информацию Катерина подтвердила курортными сторис в своем блоге. Девушка показала, как загорает в гордом одиночестве на белоснежном пляже.
Еще одним "знаком расставания" стала новая публикация актрисы с многозначительной подписью: "Когда захотите всем угодить, начните с себя".
Фанаты также вспомнили, что совсем недавно экс-жена Харламова Кристина Асмус стала слишком тепло отзываться о бывшем. Подводя личные итоги 2021 года, звезда искренне поблагодарила Гарика за помощь.
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