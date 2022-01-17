https://sputnik-georgia.ru/20220117/rasstalis-novaya-vozlyublennaya-kharlamova-otpisalas-ot-nego-v-instagram-263664564.html

Расстались? Новая возлюбленная Харламова отписалась от него в Instagram

Расстались? Новая возлюбленная Харламова отписалась от него в Instagram

Пока комик лежит в больнице, молодая актриса уехала отдыхать на курорт и спровоцировала слухи о разрыве

2022-01-17T12:45+0400

2022-01-17T12:45+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Новая возлюбленная комика Гарика Харламова спровоцировала слухи об их расставании – Катерина Ковальчук отписалась от бойфренда и улетела отдыхать. Прошедшие праздники Харламов провел в больнице, куда попал с высокой температурой. И хотя поклонники пожалели шоумена, он так и не дождался слов поддержки от новой девушки Катерины Ковальчук. Актриса не стала оставлять комментарии в Инстаграм, а после и вовсе отписалась от знаменитого бойфренда. Поклонники заподозрили, что Харламов и Ковальчук расстались. Многие решили, что девушка решила не тратить время на болеющего комедианта и предпочла отправиться в теплые края. Эту информацию Катерина подтвердила курортными сторис в своем блоге. Девушка показала, как загорает в гордом одиночестве на белоснежном пляже. Еще одним "знаком расставания" стала новая публикация актрисы с многозначительной подписью: "Когда захотите всем угодить, начните с себя". Фанаты также вспомнили, что совсем недавно экс-жена Харламова Кристина Асмус стала слишком тепло отзываться о бывшем. Подводя личные итоги 2021 года, звезда искренне поблагодарила Гарика за помощь. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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