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С капельницей и температурой под 40: Гарик Харламов попал в больницу - ФОТО
С капельницей и температурой под 40: Гарик Харламов попал в больницу - ФОТО
Заболевший в новогодние праздники комик обеспокоил поклонников новой публикацией в Инстаграм
2022-01-11T16:52+0400
2022-01-11T16:52+0400
2022-01-11T16:52+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Российский юморист Гарик Харламов взволновал поклонников: шоумен попал в больницу и рассказал о своем самочувствии. Резидент Comedy Club заболел в новогодние праздники: тогда артист признался, что подхватил ангину и грипп. Но теперь бывшему супругу актрисы Кристины Асмус стало намного хуже, и он оказался в больнице. Харламов опубликовал новый пост в блоге Инстаграм и пожаловался на свое самочувствие: на фото видно, что юморист лежит под капельницей. "Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вообще ничего, кроме желания выложить это тут", - подписал свой снимок заболевший Гарик. Также комик подчеркнул, что при температуре в 40 он вряд ли бы смог общаться с поклонниками и тут же шутливо сравнил критический показатель со своим возрастом. В комментариях к публикации фанаты пожелали Гарику скорейшего выздоровления. К ним присоединились и знаменитости: Максим Галкин, Александр Гудков, Сергей Безруков, Соня Таюрская и многие другие. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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гарик харламов, comedy club, шоу-бизнес, кристина асмус, российский шоу-бизнес
С капельницей и температурой под 40: Гарик Харламов попал в больницу - ФОТО
Заболевший в новогодние праздники комик обеспокоил поклонников новой публикацией в Инстаграм
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Российский юморист Гарик Харламов взволновал поклонников: шоумен попал в больницу и рассказал о своем самочувствии.
Резидент Comedy Club заболел в новогодние праздники: тогда артист признался, что подхватил ангину и грипп. Но теперь бывшему супругу актрисы Кристины Асмус стало намного хуже, и он оказался в больнице.
Харламов опубликовал новый пост в блоге Инстаграм и пожаловался на свое самочувствие: на фото видно, что юморист лежит под капельницей.
"Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вообще ничего, кроме желания выложить это тут", - подписал свой снимок заболевший Гарик.
Также комик подчеркнул, что при температуре в 40 он вряд ли бы смог общаться с поклонниками и тут же шутливо сравнил критический показатель со своим возрастом.
В комментариях к публикации фанаты пожелали Гарику скорейшего выздоровления. К ним присоединились и знаменитости: Максим Галкин, Александр Гудков, Сергей Безруков, Соня Таюрская и многие другие.
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