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https://sputnik-georgia.ru/20211019/diko-krichala-novaya-devushka-kharlamova-ustroila-isteriku-na-populyarnom-shou--260961724.html
Дико кричала: новая девушка Харламова устроила истерику на популярном шоу
Дико кричала: новая девушка Харламова устроила истерику на популярном шоу
28-летняя звезда сериала "Гусар" столкнулась с одним из самых больших страхов в своей жизни и доказала, что умеет громко кричать 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T16:51+0400
2021-10-19T16:51+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
гарик харламов
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Новая девушка российского комика Гарика Харламова устроила истерику в эфире шоу: актриса Катерина Ковальчук лицом к лицу столкнулась со своей фобией. 28-летняя Ковальчук стала участницей популярного шоу "Форт Боярд". Звезда заняла позицию капитана команды и прошла самые тяжелые испытания. Девушке Харламова даже пришлось столкнуться со своим страхом - боязнью насекомых. Ковальчук зашла в темную комнату, где на нее посыпались жуки, тараканы и даже скорпионы: все это довело возлюбленную комика до настоящей истерики. После того, как Катерина прошла испытание, она призналась, что случившееся выбило ее из колеи. "У меня случилась жуткая истерика. Я дико кричала, это было ужасно". - призналась звезда "Гусара". Поклонники звезды решили похвалить ее за смелость: многие оставили приятные комментарии в Инстаграм, отметив, что теперь девушка может ничего не бояться. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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гарик харламов, российский шоу-бизнес

Дико кричала: новая девушка Харламова устроила истерику на популярном шоу

16:51 19.10.2021
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© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкАктер Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук
Актер Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
/
Перейти в фотобанк
28-летняя звезда сериала "Гусар" столкнулась с одним из самых больших страхов в своей жизни и доказала, что умеет громко кричать
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Новая девушка российского комика Гарика Харламова устроила истерику в эфире шоу: актриса Катерина Ковальчук лицом к лицу столкнулась со своей фобией.
28-летняя Ковальчук стала участницей популярного шоу "Форт Боярд". Звезда заняла позицию капитана команды и прошла самые тяжелые испытания. Девушке Харламова даже пришлось столкнуться со своим страхом - боязнью насекомых.
Ковальчук зашла в темную комнату, где на нее посыпались жуки, тараканы и даже скорпионы: все это довело возлюбленную комика до настоящей истерики. После того, как Катерина прошла испытание, она призналась, что случившееся выбило ее из колеи.
"У меня случилась жуткая истерика. Я дико кричала, это было ужасно". - призналась звезда "Гусара".
Поклонники звезды решили похвалить ее за смелость: многие оставили приятные комментарии в Инстаграм, отметив, что теперь девушка может ничего не бояться.
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