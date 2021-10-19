https://sputnik-georgia.ru/20211019/diko-krichala-novaya-devushka-kharlamova-ustroila-isteriku-na-populyarnom-shou--260961724.html

Дико кричала: новая девушка Харламова устроила истерику на популярном шоу

Дико кричала: новая девушка Харламова устроила истерику на популярном шоу

28-летняя звезда сериала "Гусар" столкнулась с одним из самых больших страхов в своей жизни и доказала, что умеет громко кричать 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T16:51+0400

2021-10-19T16:51+0400

2021-10-19T16:51+0400

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гарик харламов

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Новая девушка российского комика Гарика Харламова устроила истерику в эфире шоу: актриса Катерина Ковальчук лицом к лицу столкнулась со своей фобией. 28-летняя Ковальчук стала участницей популярного шоу "Форт Боярд". Звезда заняла позицию капитана команды и прошла самые тяжелые испытания. Девушке Харламова даже пришлось столкнуться со своим страхом - боязнью насекомых. Ковальчук зашла в темную комнату, где на нее посыпались жуки, тараканы и даже скорпионы: все это довело возлюбленную комика до настоящей истерики. После того, как Катерина прошла испытание, она призналась, что случившееся выбило ее из колеи. "У меня случилась жуткая истерика. Я дико кричала, это было ужасно". - призналась звезда "Гусара". Поклонники звезды решили похвалить ее за смелость: многие оставили приятные комментарии в Инстаграм, отметив, что теперь девушка может ничего не бояться. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гарик харламов, российский шоу-бизнес