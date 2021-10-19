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Дико кричала: новая девушка Харламова устроила истерику на популярном шоу
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© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкАктер Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov/
28-летняя звезда сериала "Гусар" столкнулась с одним из самых больших страхов в своей жизни и доказала, что умеет громко кричать
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Новая девушка российского комика Гарика Харламова устроила истерику в эфире шоу: актриса Катерина Ковальчук лицом к лицу столкнулась со своей фобией.
28-летняя Ковальчук стала участницей популярного шоу "Форт Боярд". Звезда заняла позицию капитана команды и прошла самые тяжелые испытания. Девушке Харламова даже пришлось столкнуться со своим страхом - боязнью насекомых.
Ковальчук зашла в темную комнату, где на нее посыпались жуки, тараканы и даже скорпионы: все это довело возлюбленную комика до настоящей истерики. После того, как Катерина прошла испытание, она призналась, что случившееся выбило ее из колеи.
"У меня случилась жуткая истерика. Я дико кричала, это было ужасно". - призналась звезда "Гусара".
Поклонники звезды решили похвалить ее за смелость: многие оставили приятные комментарии в Инстаграм, отметив, что теперь девушка может ничего не бояться.
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