https://sputnik-georgia.ru/20220118/chego-zhdat-ot-obnovleniya-natsdvizheniya-reaktsiya-vlastey-i-oppozitsii-263708921.html

Чего ждать от обновления "Нацдвижения"? Реакция властей и оппозиции

Чего ждать от обновления "Нацдвижения"? Реакция властей и оппозиции

Представители правящей партии не ожидают кардинальных изменений в поветске дня ЕНД 18.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-18T19:19+0400

2022-01-18T19:19+0400

2022-01-18T19:19+0400

политика

новости

грузия

ника мелия

петре цискаришвили

коба накопия

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. В политических кругах Грузии неоднозначно отреагировали на кадровые и структурные изменения самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД)."Нацдвижение" представило новый секретариат партии: как распределились должности>>Во вторник "Единое национальное движение" представило новый секретариат партии. Всего в партии будут 12 секретарей разных направлений, во главе с генсеком Петре Цискаришвили. На прошлой неделе на съезде партии Цискаришвили был избран секретарем ЕНД вместо Кобы Накопия, который, в свою очередь, стал председателем политсовета "Нацдвижения".Реакция властейКардинального изменения повестки дня Нацдвижения ожидать не стоит, заявил член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.По его словам, единственный шанс возвращения "Нацдвижения" - деструкция."Мы видели, что до сих пор они терпели большие поражения и неудачи. Причина заключается в том, что для населения неприемлема деструктивная повестка дня, которую они предлагают обществу. Соответственно, они должны искать причину своих неудач в этом. Им следует это проанализировать", - отметил Сарджвеладзе.Видение НацдвиженияНовый генсек ЕНД Петре Цискаришвили, в свою очередь, заявил, что новый секретариат партии будет тесно работать как с другими оппозиционными партиями, так и с международными партнерами.Что касается состава нового секретариата, то, по словам Цискаришвили, обязанности распределены в соответствии с тем, что необходимо партийному руководству, чтобы "должным образом реагировать на вызовы, стоящие перед государством".Главная задача - больше приблизиться к обществу, заяви в свою очередь секретарь аналитической деятельности Георгий Таргамадзе."В стране необходимы изменения. Если не будет изменений, то это будет означать, что мы потеряли значительное время и каждый последующий день будет еще хуже и тяжелее предыдущего", - заявил Таргамадзе.Партия готовится к еще более активной работе с населением, заявил секретарь по стратегическим коммуникациям Ника Оболадзе."Моей главной функцией будет больше правильной коммуникации с людьми, чтобы добиться доверия еще большего количества людей. И использовать это доверие для конечной цели, которая ведет к досрочным парламентским выборам в справедливой среде", - заявил Оболадзе.Ранее председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что в планах партии увеличить свою поддержку со стороны населения на 10%, а также расширить молодежное крыло, привлечь новые кадры.Мелия уверен, что у ЕНД не будет даже теоретического шанса развития без массового привлечения молодежи. По его словам, максимум через два-три месяца состоится "интересный и большой" съезд молодежного крыла.В результате последних выборов в органы местного самоуправления, которые прошли в стране осенью 2021 года, "Единое национально движение" получило самую высокую поддержку избирателей с 2012 года.Партия заняла второе место в пропорциональной части, набрав более 30,6% голосов избирателей. На первом месте последние девять лет остается правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". На местных выборах она набрала более 46,7% голосов избирателей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220114/krupneyshaya-oppozitsionnaya-partiya-v-gruzii-sobiraetsya-privlech-bolshe-molodezhi-v-svoi-ryady-263610308.html

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, ника мелия, петре цискаришвили, коба накопия