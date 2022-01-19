Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220119/mechta-sbylas-doch-meladze-stala-uchastnitsey-golosa---video-263724700.html
Мечта сбылась: дочь Меладзе стала участницей "Голоса" - ВИДЕО
Мечта сбылась: дочь Меладзе стала участницей "Голоса" - ВИДЕО
17-летняя наследница знаменитого продюсера уже заручилась его одобрением и готова покорять музыкальную сцену
2022-01-19T18:01+0400
2022-01-19T18:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу "голос"
константин меладзе
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258623703_0:97:1050:688_1920x0_80_0_0_10923166259d7631f616e2bb4c450603.jpg
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Дочь продюсера Константина Меладзе стала участницей украинской версии популярного шоу "Голос" – о своей радости Лия рассказала в новом интервью. До начала нового сезона украинского "Голоса" осталось несколько дней, и он уже обещает быть необычным. Так, испытать свой талант и вокальные данные решила 17-летняя дочка Константина Меладзе. Лия давно хотела попасть на проект, но не решалась. И теперь время пришло. Девушка исполнила свою детскую мечту и стала участницей шоу. "Я с детства мечтала попасть на "Голос страны". Мой отец знал, что я хочу попробовать себя именно в этом шоу, и даже дал мне совет – быть собой", – рассказала девушка в интервью украинскому КП и добавила, что долгое время работала и самосовершенствовалась, а участие в проекте – это способ борьбы со страхом "неидеальной себя". Лия – выпускница британской школы и готовится поступать в американский университет. Ее выбор пал на факультет, где учатся саунд-продюсеры. Дочка Меладзе даже создала собственную группу FAR FOR, где пела до осени 2021 года. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258623703_0:86:1050:874_1920x0_80_0_0_2e44d64551078393522c0d466b1183ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шоу "голос", константин меладзе, российский шоу-бизнес

Мечта сбылась: дочь Меладзе стала участницей "Голоса" - ВИДЕО

18:01 19.01.2022
© Instagram / meladzeliyaДочь композитора Константина Меладзе - Лия
Дочь композитора Константина Меладзе - Лия - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
© Instagram / meladzeliya
Подписаться на
Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
17-летняя наследница знаменитого продюсера уже заручилась его одобрением и готова покорять музыкальную сцену
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Дочь продюсера Константина Меладзе стала участницей украинской версии популярного шоу "Голос" – о своей радости Лия рассказала в новом интервью.
До начала нового сезона украинского "Голоса" осталось несколько дней, и он уже обещает быть необычным. Так, испытать свой талант и вокальные данные решила 17-летняя дочка Константина Меладзе.
Лия давно хотела попасть на проект, но не решалась. И теперь время пришло. Девушка исполнила свою детскую мечту и стала участницей шоу.
"Я с детства мечтала попасть на "Голос страны". Мой отец знал, что я хочу попробовать себя именно в этом шоу, и даже дал мне совет – быть собой", – рассказала девушка в интервью украинскому КП и добавила, что долгое время работала и самосовершенствовалась, а участие в проекте – это способ борьбы со страхом "неидеальной себя".
Лия – выпускница британской школы и готовится поступать в американский университет. Ее выбор пал на факультет, где учатся саунд-продюсеры. Дочка Меладзе даже создала собственную группу FAR FOR, где пела до осени 2021 года.
Читайте также:
Семейный кризис? Вера Брежнева улетела на Мальдивы без Меладзе
Как растут чужие дети: Брежнева показала повзрослевшую младшую дочь
"Карьера через постель – дело выбора" – Валерий Меладзе о скандалах с харассментом
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:31Определен состав сборной Грузии по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине
18:01Мечта сбылась: дочь Меладзе стала участницей "Голоса" - ВИДЕО
17:31Снегопад создал проблемы в Аджарии – спецтехника работает круглосуточно
17:19В снег и мороз верующие купались в Черном море в Батуми - видео
17:01Сколько людей в мире болеют "омикроном"? Статистика ВОЗ
16:44Саакашвили может получить статус пострадавшего
16:26Врач рассказал, как лечить "омикрон" при первых симптомах
15:50"Господь защищает от всех испытаний" – Патриарх Грузии обратился к пастве
15:28Грузинский культурный центр появится на святом месте у реки Иордан
15:14Праздник Крещения в Грузии: Илия Второй провел службу в Самеба – видео
15:13 На нефтепроводе в Турции прогремел мощный взрыв – видео
15:05Сборная Грузии по футзалу отправилась в Нидерланды для участия в чемпионате Европы
14:32В центре Тбилиси вводят запрет на передвижение транспорта
13:53Грузия завоевала еще две лицензии на зимние Олимпийские игры в Пекине
13:40Причина инфляции в Грузии – ответ министра экономики
13:27COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 19 января
12:59Несколько тысяч абонентов остались без газа на западе Грузии
12:26Сколько денег нужно на обеспечение переселенцев в Грузии жильем?
12:00Патриархия не проведет массовое крещение детей 19 января
11:46Звезда сериала "Каменская" попала в реанимацию