https://sputnik-georgia.ru/20220119/mechta-sbylas-doch-meladze-stala-uchastnitsey-golosa---video-263724700.html
Мечта сбылась: дочь Меладзе стала участницей "Голоса" - ВИДЕО
Мечта сбылась: дочь Меладзе стала участницей "Голоса" - ВИДЕО
17-летняя наследница знаменитого продюсера уже заручилась его одобрением и готова покорять музыкальную сцену
2022-01-19T18:01+0400
2022-01-19T18:01+0400
2022-01-19T18:01+0400
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константин меладзе
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Дочь продюсера Константина Меладзе стала участницей украинской версии популярного шоу "Голос" – о своей радости Лия рассказала в новом интервью. До начала нового сезона украинского "Голоса" осталось несколько дней, и он уже обещает быть необычным. Так, испытать свой талант и вокальные данные решила 17-летняя дочка Константина Меладзе. Лия давно хотела попасть на проект, но не решалась. И теперь время пришло. Девушка исполнила свою детскую мечту и стала участницей шоу. "Я с детства мечтала попасть на "Голос страны". Мой отец знал, что я хочу попробовать себя именно в этом шоу, и даже дал мне совет – быть собой", – рассказала девушка в интервью украинскому КП и добавила, что долгое время работала и самосовершенствовалась, а участие в проекте – это способ борьбы со страхом "неидеальной себя". Лия – выпускница британской школы и готовится поступать в американский университет. Ее выбор пал на факультет, где учатся саунд-продюсеры. Дочка Меладзе даже создала собственную группу FAR FOR, где пела до осени 2021 года. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
шоу "голос", константин меладзе, российский шоу-бизнес
Мечта сбылась: дочь Меладзе стала участницей "Голоса" - ВИДЕО
17-летняя наследница знаменитого продюсера уже заручилась его одобрением и готова покорять музыкальную сцену
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Дочь продюсера Константина Меладзе стала участницей украинской версии популярного шоу "Голос" – о своей радости Лия рассказала в новом интервью.
До начала нового сезона украинского "Голоса" осталось несколько дней, и он уже обещает быть необычным. Так, испытать свой талант и вокальные данные решила 17-летняя дочка Константина Меладзе.
Лия давно хотела попасть на проект, но не решалась. И теперь время пришло. Девушка исполнила свою детскую мечту и стала участницей шоу.
"Я с детства мечтала попасть на "Голос страны". Мой отец знал, что я хочу попробовать себя именно в этом шоу, и даже дал мне совет – быть собой", – рассказала девушка в интервью украинскому КП и добавила, что долгое время работала и самосовершенствовалась, а участие в проекте – это способ борьбы со страхом "неидеальной себя".
Лия – выпускница британской школы и готовится поступать в американский университет. Ее выбор пал на факультет, где учатся саунд-продюсеры. Дочка Меладзе даже создала собственную группу FAR FOR, где пела до осени 2021 года.
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