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https://sputnik-georgia.ru/20220117/semeynyy-krizis-vera-brezhneva-uletela-na-maldivy-bez-meladze-263670293.html
Семейный кризис? Вера Брежнева улетела на Мальдивы без Меладзе
Семейный кризис? Вера Брежнева улетела на Мальдивы без Меладзе
Певица заявила, что ей нужно отдохнуть от рутины и семейных отношений. И это заставило поклонников волноваться
2022-01-17T15:05+0400
2022-01-17T15:05+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
константин меладзе
вера брежнева
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Певица Вера Брежнева шокировала фанатов – звезда призналась, что хочет восстановиться от семейных отношений и улетела на отдых без мужа Константина Меладзе. Брежнева наконец смогла позволить себе отдых после новогодних концертов и улетела на Мальдивы, которые давно притягивают самых именитых звезд шоу-бизнеса. Но в отпуск звезда отправилась в городом одиночестве, без любимого мужа-композитора. В своем Инстаграм Брежнева намекнула, что не скучает без возлюбленного и интересно проводит время. Например, занимается подводным плаванием. "В общем, скучать некогда, я все больше кайфую", – заявила звезда и спровоцировала слухи о кризисе семейной жизни. Певица также не стала объяснять, почему улетела без мужа, но не раз подчеркнула, что она очень счастлива. Также Брежнева перечислила то, что особенно нравится ей на острове: шум прибоя, отель, улыбчивые люди, климат, свежий бриз и ритуалы на закате. Фанаты переживают за то, что Брежнева и Меладзе могут расстаться. Это не первый кризис в семье артистов, и год назад уже ходили слухи об их разводе. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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константин меладзе, вера брежнева, российский шоу-бизнес

Семейный кризис? Вера Брежнева улетела на Мальдивы без Меладзе

15:05 17.01.2022
© photo: Brezhneva Vera / FBПевица и актриса Вера Брежнева
Певица и актриса Вера Брежнева - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
© photo: Brezhneva Vera / FB
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Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
Певица заявила, что ей нужно отдохнуть от рутины и семейных отношений. И это заставило поклонников волноваться
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Певица Вера Брежнева шокировала фанатов – звезда призналась, что хочет восстановиться от семейных отношений и улетела на отдых без мужа Константина Меладзе.
Брежнева наконец смогла позволить себе отдых после новогодних концертов и улетела на Мальдивы, которые давно притягивают самых именитых звезд шоу-бизнеса. Но в отпуск звезда отправилась в городом одиночестве, без любимого мужа-композитора.
В своем Инстаграм Брежнева намекнула, что не скучает без возлюбленного и интересно проводит время. Например, занимается подводным плаванием.
"В общем, скучать некогда, я все больше кайфую", – заявила звезда и спровоцировала слухи о кризисе семейной жизни.
Певица также не стала объяснять, почему улетела без мужа, но не раз подчеркнула, что она очень счастлива. Также Брежнева перечислила то, что особенно нравится ей на острове: шум прибоя, отель, улыбчивые люди, климат, свежий бриз и ритуалы на закате.
Фанаты переживают за то, что Брежнева и Меладзе могут расстаться. Это не первый кризис в семье артистов, и год назад уже ходили слухи об их разводе.
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