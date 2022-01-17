https://sputnik-georgia.ru/20220117/semeynyy-krizis-vera-brezhneva-uletela-na-maldivy-bez-meladze-263670293.html

Семейный кризис? Вера Брежнева улетела на Мальдивы без Меладзе

Семейный кризис? Вера Брежнева улетела на Мальдивы без Меладзе

Певица заявила, что ей нужно отдохнуть от рутины и семейных отношений. И это заставило поклонников волноваться

2022-01-17T15:05+0400

2022-01-17T15:05+0400

2022-01-17T15:05+0400

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константин меладзе

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Певица Вера Брежнева шокировала фанатов – звезда призналась, что хочет восстановиться от семейных отношений и улетела на отдых без мужа Константина Меладзе. Брежнева наконец смогла позволить себе отдых после новогодних концертов и улетела на Мальдивы, которые давно притягивают самых именитых звезд шоу-бизнеса. Но в отпуск звезда отправилась в городом одиночестве, без любимого мужа-композитора. В своем Инстаграм Брежнева намекнула, что не скучает без возлюбленного и интересно проводит время. Например, занимается подводным плаванием. "В общем, скучать некогда, я все больше кайфую", – заявила звезда и спровоцировала слухи о кризисе семейной жизни. Певица также не стала объяснять, почему улетела без мужа, но не раз подчеркнула, что она очень счастлива. Также Брежнева перечислила то, что особенно нравится ей на острове: шум прибоя, отель, улыбчивые люди, климат, свежий бриз и ритуалы на закате. Фанаты переживают за то, что Брежнева и Меладзе могут расстаться. Это не первый кризис в семье артистов, и год назад уже ходили слухи об их разводе. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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константин меладзе, вера брежнева, российский шоу-бизнес