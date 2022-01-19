https://sputnik-georgia.ru/20220119/ne-po-pogode-dzhey-lo-vyshla-v-svet-v-kozhanom-bra-i-udivila-fanatov--263721251.html

Не по погоде: Джей Ло вышла в свет в кожаном бра и удивила фанатов

Не по погоде: Джей Ло вышла в свет в кожаном бра и удивила фанатов

Новый образ поп-певицы поразил всех подписчиков в Инстаграм. Несмотря на зимний сезон, возлюбленная Бена Аффлека демонстрирует свое роскошное тело

2022-01-19T11:09+0400

2022-01-19T11:09+0400

2022-01-19T11:09+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

бен аффлек

шоу-бизнес

дженнифер лопес

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24615/06/246150686_0:315:3079:2048_1920x0_80_0_0_b4ef40d18c574de6acac042f36c61e7d.jpg

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Американская поп-звезда и актриса Дженнифер Лопес удивила поклонников: звезда забыла о том, что за окном зима и вышла в свет в наряде "не по погоде". Лопес давно завоевала звание иконы стиля: певица не может жить без дерзких нарядов, которые подчеркивают ее завидные формы. Вот почему большая часть гардероба звезды состоит из смелых вещей, которые осмелятся надеть далеко не все. Рождество и Новый год Лопес провела дома, но теперь вышла в свет и снова поразила поклонников: звезда надела пикантный наряд, не соответствующий погодным условиям. Миниатюрный топ-бра из кожи, а также коротки жакет в тон сложно назвать вещами из зимней коллекции. Это же можно сказать и о белых брюках на талии, которые завершили смелый лук. Дженнифер невозмутимо смотрела в камеру, позируя для соцсетей и за несколько часов публикация в Инстаграм набрала больше 500 тысяч лайков, а также несметное количество комментариев от удивленных подписчиков. "Нет слов, ты прекрасна"; "Горячая женщина"; "Мне кажется, что стоит проверить прогноз погоды"; "Надеюсь, что топ утепленный"; "Снимай жакет", - прокомментировали фанаты. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

бен аффлек, шоу-бизнес, дженнифер лопес, зарубежные звезды