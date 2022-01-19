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Не по погоде: Джей Ло вышла в свет в кожаном бра и удивила фанатов
Не по погоде: Джей Ло вышла в свет в кожаном бра и удивила фанатов
Новый образ поп-певицы поразил всех подписчиков в Инстаграм. Несмотря на зимний сезон, возлюбленная Бена Аффлека демонстрирует свое роскошное тело
2022-01-19T11:09+0400
2022-01-19T11:09+0400
2022-01-19T11:09+0400
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дженнифер лопес
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Американская поп-звезда и актриса Дженнифер Лопес удивила поклонников: звезда забыла о том, что за окном зима и вышла в свет в наряде "не по погоде". Лопес давно завоевала звание иконы стиля: певица не может жить без дерзких нарядов, которые подчеркивают ее завидные формы. Вот почему большая часть гардероба звезды состоит из смелых вещей, которые осмелятся надеть далеко не все. Рождество и Новый год Лопес провела дома, но теперь вышла в свет и снова поразила поклонников: звезда надела пикантный наряд, не соответствующий погодным условиям. Миниатюрный топ-бра из кожи, а также коротки жакет в тон сложно назвать вещами из зимней коллекции. Это же можно сказать и о белых брюках на талии, которые завершили смелый лук. Дженнифер невозмутимо смотрела в камеру, позируя для соцсетей и за несколько часов публикация в Инстаграм набрала больше 500 тысяч лайков, а также несметное количество комментариев от удивленных подписчиков. "Нет слов, ты прекрасна"; "Горячая женщина"; "Мне кажется, что стоит проверить прогноз погоды"; "Надеюсь, что топ утепленный"; "Снимай жакет", - прокомментировали фанаты. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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бен аффлек, шоу-бизнес, дженнифер лопес, зарубежные звезды
Не по погоде: Джей Ло вышла в свет в кожаном бра и удивила фанатов
Новый образ поп-певицы поразил всех подписчиков в Инстаграм. Несмотря на зимний сезон, возлюбленная Бена Аффлека демонстрирует свое роскошное тело
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Американская поп-звезда и актриса Дженнифер Лопес удивила поклонников: звезда забыла о том, что за окном зима и вышла в свет в наряде "не по погоде".
Лопес давно завоевала звание иконы стиля: певица не может жить без дерзких нарядов, которые подчеркивают ее завидные формы. Вот почему большая часть гардероба звезды состоит из смелых вещей, которые осмелятся надеть далеко не все.
Рождество и Новый год Лопес провела дома, но теперь вышла в свет и снова поразила поклонников: звезда надела пикантный наряд, не соответствующий погодным условиям. Миниатюрный топ-бра из кожи, а также коротки жакет в тон сложно назвать вещами из зимней коллекции. Это же можно сказать и о белых брюках на талии, которые завершили смелый лук.
Дженнифер невозмутимо смотрела в камеру, позируя для соцсетей и за несколько часов публикация в Инстаграм набрала больше 500 тысяч лайков, а также несметное количество комментариев от удивленных подписчиков.
"Нет слов, ты прекрасна"; "Горячая женщина"; "Мне кажется, что стоит проверить прогноз погоды"; "Надеюсь, что топ утепленный"; "Снимай жакет", - прокомментировали фанаты.
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