https://sputnik-georgia.ru/20220120/beskonechnaya-bol-v-seme-belly-i-dzhidzhi-khadid-sluchilos-gore-263755243.html

Бесконечная боль: в семье Беллы и Джиджи Хадид случилось горе

Бесконечная боль: в семье Беллы и Джиджи Хадид случилось горе

Знаменитые сестры потеряли очень важного и любимого члена семьи: об этом модели рассказали в Инстаграм

2022-01-20T13:11+0400

2022-01-20T13:11+0400

2022-01-20T13:18+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. В семье знаменитых моделей Джиджи и Беллы Хадид случилось горе – любимая тетя красавиц скончалась от последствий коронавируса. Печальная новость из семьи Хадид шокировала поклонников. В своих Инстаграм сестры Хадид рассказали о трагедии в семье. Родная тетя звезд Гада умерла после сердечного приступа, вызванного коронавирусом и пневмонией. Родственница девушек умерла утром 19 января в Вашингтоне после интенсивной терапии. Джиджи и Белла Хадид трогательно простились с тетей. В своих Инстаграм девушки опубликовали редкие фотографии из семейного архива. Белла, в свою очередь, объединились со своим отцом Махамедом, который является младшим братом Гады, и улетела с ним на прощание с усопшей тетушкой. Джиджи осталась дома вместе с маленькой дочкой, которую родила от музыканта Зейна Малика. Недавно пара рассталась, а певец начал искать счастье в приложениях для знакомств с моделями плюс-сайз. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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белла хадид, коронавирус covid-19, шоу-бизнес, зарубежные звезды, джиджи хадид