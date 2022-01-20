https://sputnik-georgia.ru/20220120/beskonechnaya-bol-v-seme-belly-i-dzhidzhi-khadid-sluchilos-gore-263755243.html
Бесконечная боль: в семье Беллы и Джиджи Хадид случилось горе
Бесконечная боль: в семье Беллы и Джиджи Хадид случилось горе
Знаменитые сестры потеряли очень важного и любимого члена семьи: об этом модели рассказали в Инстаграм
2022-01-20T13:11+0400
2022-01-20T13:11+0400
2022-01-20T13:18+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. В семье знаменитых моделей Джиджи и Беллы Хадид случилось горе – любимая тетя красавиц скончалась от последствий коронавируса. Печальная новость из семьи Хадид шокировала поклонников. В своих Инстаграм сестры Хадид рассказали о трагедии в семье. Родная тетя звезд Гада умерла после сердечного приступа, вызванного коронавирусом и пневмонией. Родственница девушек умерла утром 19 января в Вашингтоне после интенсивной терапии. Джиджи и Белла Хадид трогательно простились с тетей. В своих Инстаграм девушки опубликовали редкие фотографии из семейного архива. Белла, в свою очередь, объединились со своим отцом Махамедом, который является младшим братом Гады, и улетела с ним на прощание с усопшей тетушкой. Джиджи осталась дома вместе с маленькой дочкой, которую родила от музыканта Зейна Малика. Недавно пара рассталась, а певец начал искать счастье в приложениях для знакомств с моделями плюс-сайз. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
белла хадид, коронавирус covid-19, шоу-бизнес, зарубежные звезды, джиджи хадид
Бесконечная боль: в семье Беллы и Джиджи Хадид случилось горе
13:11 20.01.2022 (обновлено: 13:18 20.01.2022)
Знаменитые сестры потеряли очень важного и любимого члена семьи – об этом модели рассказали в Инстаграм
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. В семье знаменитых моделей Джиджи и Беллы Хадид случилось горе – любимая тетя красавиц скончалась от последствий коронавируса.
Печальная новость из семьи Хадид шокировала поклонников. В своих Инстаграм сестры Хадид рассказали о трагедии в семье. Родная тетя звезд Гада умерла после сердечного приступа, вызванного коронавирусом и пневмонией.
Родственница девушек умерла утром 19 января в Вашингтоне после интенсивной терапии.
Джиджи и Белла Хадид трогательно простились с тетей. В своих Инстаграм девушки опубликовали редкие фотографии из семейного архива.
"Пусть наша тетя Гада покоится с миром. Я никогда не забуду ее светящиеся глаза и улыбку", – подписала снимки Джиджи.
Белла, в свою очередь, объединились со своим отцом Махамедом, который является младшим братом Гады, и улетела с ним на прощание с усопшей тетушкой.
Джиджи осталась дома вместе с маленькой дочкой, которую родила от музыканта Зейна Малика. Недавно пара рассталась, а певец начал искать счастье в приложениях для знакомств
с моделями плюс-сайз.
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