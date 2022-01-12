https://sputnik-georgia.ru/20220112/eks-boyfrend-dzhidzhi-khadid-ischet-devushku-sredi-modeley-plyus-sayz-263554797.html
Экс-бойфренд Джиджи Хадид ищет девушку среди моделей плюс-сайз
Экс-бойфренд Джиджи Хадид ищет девушку среди моделей плюс-сайз
После громкого расставания с моделью, популярный исполнитель находится в активном поиске, но выбирает избранницу по определенным параметрам
2022-01-12T13:57+0400
2022-01-12T13:57+0400
2022-01-12T14:03+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Бывший парень супермодели Джиджи Хадид певец Зейн ищет новую любовь – музыкант зарегистрировался в приложении для знакомств с девушками плюс-сайз размера. Зейн Малик и Хадид встречались несколько лет, а в 2020 году стали родителями. Но семейное счастье длилось недолго. Уже осенью 2021 года мать модели написала заявление в полицию, рассказав, что бойфренд ее дочки поднимал на нее руку. Скандал разгорелся с такой силой, что Джиджи пришлось расстаться с певцом. И пока модель пытается забыться в работе, Зейн не теряет времени даром. Музыкант активно ищет новую любовь на сайте для знакомств. И внимание Малика сосредоточено лишь на моделях плюс-сайз, которые "сидят" на платформе WooPlus. Как сообщают источники СМИ, приложение давно зарекомендовало себя, как "место для людей с пышными формами, которые ищут любовь". Также отмечается, что пару лет назад в интервью Billboard Зейн заявил, что всегда любил девушек с женственными формами. "Мне нравятся полноватые девушки, особенно с формами в определенных местах", – рассказывал экс-парень Джиджи Хадид. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
шоу-бизнес, зарубежные звезды, джиджи хадид, зейн малик
Экс-бойфренд Джиджи Хадид ищет девушку среди моделей плюс-сайз
13:57 12.01.2022 (обновлено: 14:03 12.01.2022)
После громкого расставания с моделью, популярный исполнитель находится в активном поиске, но выбирает избранницу по определенным параметрам
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Бывший парень супермодели Джиджи Хадид певец Зейн ищет новую любовь – музыкант зарегистрировался в приложении для знакомств с девушками плюс-сайз размера.
Зейн Малик и Хадид встречались несколько лет, а в 2020 году стали родителями. Но семейное счастье длилось недолго. Уже осенью 2021 года мать модели написала заявление в полицию, рассказав, что бойфренд ее дочки поднимал на нее руку. Скандал разгорелся с такой силой, что Джиджи пришлось расстаться с певцом.
И пока модель пытается забыться в работе, Зейн не теряет времени даром. Музыкант активно ищет новую любовь на сайте для знакомств. И внимание Малика сосредоточено лишь на моделях плюс-сайз, которые "сидят" на платформе WooPlus.
Как сообщают источники СМИ, приложение давно зарекомендовало себя, как "место для людей с пышными формами, которые ищут любовь". Также отмечается, что пару лет назад в интервью Billboard Зейн заявил, что всегда любил девушек с женственными формами.
"Мне нравятся полноватые девушки, особенно с формами в определенных местах", – рассказывал экс-парень Джиджи Хадид.
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Модель Джиджи Хадид показала подросшую дочь
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