https://sputnik-georgia.ru/20220121/chto-proiskhodit-na-dorogakh-gruzii--poslednie-dannye-263783525.html

Что происходит на дорогах Грузии – последние данные

Что происходит на дорогах Грузии – последние данные

На ряде дорог Грузии действуют ограничения из-за плохих погодных условий 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T11:19+0400

2022-01-21T11:19+0400

2022-01-21T11:30+0400

новости

грузия

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Очистительные работы на дорогах Грузии велись всю ночь и продолжаются в интенсивном режиме для полного восстановления автодвижения, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Движение транспорта на ряде дорог в Грузии затруднено из-за снегопада, гололеда и плохой видимости. В нужных местах мобилизована спецтехника, дороги постоянно посыпаются солью.К этому времени, в результате проведенных очистительных работ, на автомобильной дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе движение для всех видов автотранспорта свободное.Из-за снега и низкой температуры на 1-52 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестапони запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, для остального вида транспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное.Из-за интенсивного снегопада, на 63-96 км участке автомобильной дороги международного значения Сенаки-Поти-Сарпи запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, для остального вида транспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение свободное.Из-за интенсивного снегопада, на объездной дороге Кобулети ввнутригосударственного значения запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида транспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное.Из-за интенсивного снегопада, на 17-33 км (Буксиети-Чхакаура) участка внутригосударственного значения Чохатаури-Бахмаро разрешено движение автотранспорта только с высокой проходимостью. Для остального вида транспорта движение запрещено. На 1-17 км участка Чохатаури-Буксиети движение автотранспорта свободное.Из-за интенсивного снегопада на 39-62 км (перевал Накерала) участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида транспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение свободное.Из-за интенсивного снегопада, на 42-125 км (Цагери-Меле) участке дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест.Движение для остального вида автотранспорта разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами. На 1-42 км участке (поворот Цхалтубо-Цагери) движение автотранспорта свободное.Из-за интенсивного снегопада и низкой температуры, на 1-22 км участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Алпана-Цагери запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и вместительностью более 30 мест. Для остального вида транспорта движение разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами.Из-за метели и низкой видимости, на 94-110 км участке автомобильной дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) запрещено движение всех видов транспорта. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное.Из-за интенсивного снегопада на автомобильной дороге Сачхере-Они движение запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида транспорта движение свободное.Из-за обильного снега, на 86-106 км участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе разрешено движение автотранспорта только с высокой проходимостью. Для остального вида транспорта движение запрещено.Из-за обильного снега, на 28-50 км участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Багдати-Абастумани-Бенари (Багдати-Саирме) движение разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами.На 30-186 км участке внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (Джвари-Ушгули) запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест.Что касается 138-186 км участка (Местиа-Ушгули), движение легкового автотранспорта разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами. На 1-30 км участке дороги Зугдиди-Джвари движение автотранспорта свободное.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться на исправном автотранспорте с шинами, соответствующими зимнему периоду, а также следовать режимам, установленным на дорогах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, департамент автомобильных дорог